Williams nach hartem Kampf im Halbfinal

Beim Platzinterview im leeren Arthur Ashe Stadium schnaufte Serena Williams erst einmal tief durch. Tsvetana Pironkova hatte sie knapp zweieinviertel Stunden lang ganz schön gefordert. "Das zeigt, wie zäh Mütter sind", meinte Williams nach dem hart erkämpften 4:6, 6:3, 6:2-Erfolg im Viertelfinal-Duell zweier Mütter.

Die Bulgarin, die ihr erstes Turnier seit über drei Jahren bestritt, hatte den besseren Start erwischt und führte nach dem gewonnenen Startsatz auch im zweiten Durchgang mit einem Break. In der Folge konnte sich Williams aber wie so oft steigern und gewann am Ende ihr dritten Spiel in Folge über die volle Distanz. Die Weltranglisten-Neunte hat seit nunmehr 13 Jahren in New York nie mehr vor den Halbfinals verloren (zweimal fehlte sie).

Am Ziel ist sie aber noch lange nicht. Für Williams gibt es am US Open, gerade angesichts des doch recht dezimierten Feldes, nur ein Ziel: der 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie zu Rekordsiegerin Margaret Court aufschliessen würde. Die Frage ist, wie die Veteranin die Strapazen der letzten Tage verkraftet, denn die Halbfinals stehen bereits in der Nacht auf Freitag im Programm. Zweitletzte Hürde auf dem Weg zum Ziel ist die ehemalige Weltnummer 1 Viktoria Asarenka (WTA 27) aus Weissrussland, die dritte Mutter in den Viertelfinals, oder die Belgierin Elise Mertens (WTA 18).

Im anderen Halbfinal stehen sich Naomi Osaka (WTA 10) und Jennifer Brady (WTA 41) gegenüber. Osaka, die Siegerin von 2018, kommt dabei immer besser in Form. Beim 6:3, 6:4 im Viertelfinal gegen Shelby Rogers feierte die 22-Jährige Tochter einer Japanerin und eines Haitianers, die sich in den letzten Monaten als vehemente Verfechterin für mehr Rassengerechtigkeit engagierte, im vierten Duell ihren ersten Sieg gegen Rogers. Nun wartet mit Brady eine weitere überraschende Amerikanerin. Diese hat in ihren bisherigen fünf Partien in New York keinen Satz und im Schnitt pro Match keine fünf Games abgegeben.