Im achten Anlauf konnte Wozniacki den ersten Sieg gegen die zehn Jahre ältere Amerikanerin Venus Williams feiern. Ein Grand-Slam-Turnier konnte die ehemalige Weltnummer 1 zwar auch in diesem Jahr nicht gewinnen. Dafür triumphierte Wozniacki nun als erste Dänin am Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen.

Venus Williams ihrerseits verpasste auch in ihrem dritten Endspiel in dieser Saison den Sieg. Bereits am Australian Open (gegen ihre schwangere Schwerster Serena) sowie in Wimbledon (gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza) musste sie sich geschlagen geben.

Für die siebenfache Grand-Slam-Gewinnerin wäre es im Rahmen der WTA-Finals bei ihrer dritten Finalteilnahme der zweite Titel gewesen. 2008 hatte sich Venus Williams in Doha gegen Vera Swonarewa durchgesetzt, im Folgejahr unterlag sie ihrer Schwester Serena.