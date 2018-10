Die 26-jährige Pliskova setzte sich im Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres in ihrem letzten Gruppenspiel im Duell zweier Tschechinnen gegen Petra Kvitova mit 6:3, 6:4 durch. Pliskova hatte zum Auftakt der Gruppenphase bereits die Vorjahressiegerin Wozniacki geschlagen. Ihren bisher grössten Erfolg feierte Pliskova vor zwei Jahren, als sie am US Open erst im Final gegen die Deutsche Angelique Kerber verlor. Kvitova bezog ihre dritte Niederlage und ist damit ausgeschieden.

Im zweiten Match des Tages verlor Wozniacki nach gewonnenem Startsatz gegen Switolina 7:5, 5:7, 3:6. Switolina, die Nummer 6 des Turniers, stiess mit drei Siegen in die Halbfinals vor. Pliskova ist an Position 7 gesetzt. Somit blieben in der Weissen Gruppe die höher eingestuften Spielerinnen auf der Strecke.