Irgendwann wurde es dann sogar Tiger Woods zu viel. Als der Golf-Superstar zum x-ten Mal auf seine Siegchancen beim US Masters angesprochen wurde, reagierte er leicht gereizt. «Wir sollten uns alle ein bisschen beruhigen», sagte der 42-Jährige vor dem Auftakt in Augusta: «Es sind vier Runden zu spielen.»

Ein Feld von vielen Favoriten

Dass er beim ersten und prestigeträchtigsten Major-Turnier der Saison am Cut scheitern wird, davon geht Woods demnach nicht aus. Von seinem fünften Triumph will er aber auch (noch) nichts wissen – und das mit gutem Recht. Denn das Teilnehmerfeld ist bei der 82. Auflage so exquisit wie selten zuvor. Mehr als ein halbes Dutzend Golfer darf sich berechtigte Hoffnungen auf das Grüne Jackett machen, darunter eben auch Woods.

Und das gleicht einer Sensation, schliesslich hatte der 14-malige Major-Champion vor gar nicht allzu langer Zeit um die Fortsetzung seiner Karriere bangen müssen. «Vor einem halben Jahr wurde noch darauf gewettet, dass ich nie mehr spielen werde», sagte Woods. Doch die vierte Rückenoperation brachte den gewünschten Erfolg, mittlerweile drischt der Kalifornier die Bälle wie zu besten Zeiten über die Fairways.

Ein «wandelndes Wunder»

«Deshalb würde ich mich durchaus als wandelndes Wunder bezeichnen», sagte Woods, der im Vorfeld des Masters nur knapp an seinem 80. Tour-Sieg vorbeigeschrammt war. Irgendwann, davon ist Konkurrent Rickie Fowler überzeugt, «wird Tiger wieder ein Turnier gewinnen.» Fowler muss es wissen, in Florida lebt der 29-Jährige Tür an Tür mit Woods. Zudem ist er nicht der Einzige, der an eine sportliche Auferstehung des Tigers glaubt.