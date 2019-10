Sie fahren diese Saison wieder um Podestplätze und wir fragen uns immer noch: Warum ist das Abenteuer Moto GP in der vergangenen Saison so – verzeihen Sie den Ausdruck – kläglich gescheitert ist?

Tom Lüthi: Alles was schiefgehen konnte, ist schief gegangen. Ich verletzte mich am Schluss der Saison 2017 und konnte die ersten Tests nicht bestreiten. So war ich von allem Anfang an einen Schritt im Rückstand. Trotzdem war ich optimistisch. Aber sehr früh in der Saison kam es in unserem Team zu einem Streit zwischen dem Besitzer und dem Manager. Es ging um Geld und Macht. Zeitweise stand ich allein da. Das Team existierte zwar noch, aber jeder hatte Existenzangst und war mit seinen eigenen Sorgen beschäftigt. Unter diesen Umständen hatte ich gar keine Chance.

Das Team ist entscheidend – aber der Fahrer steht im Rampenlicht und seine Helfer bleiben praktisch anonym.

So ist die Wahrnehmung von aussen. Aber es braucht beides. Der Fahrer muss all das, was das Team während zweier Trainingstage erarbeitet hat, im Rennen in Resultate umwandeln. Was am Freitag und am Samstag passiert ist so wichtig wie das Rennen am Sonntag. Erfolg ist nur möglich, wenn jeder alles für den Erfolg tut und genauso motiviert ist wie der Fahrer.

So wie 2005? Damals sind Sie Weltmeister geworden. 2005 war das Gegenteil von 2018: die perfekte Saison?

So ist es. Wir kämpften damals als krasse Aussenseiter gegen das KTM-Werksteam mit Mika Kallio und Tabor Talmacsi (die in der WM die Plätze zwei und drei erreichten, die Red). Eigentlich war es unmöglich, die WM zu gewinnen. Aber wir haben zusammengehalten und schliesslich den Titel gewonnen. Für einmal hat nicht das Geld entschieden. Das macht diesen WM-Titel noch schöner.

Sie sind mit 19 Weltmeister geworden. Alle haben damals erwartet, dass Sie ein Töff-Superstar werden und die Szene jahrelang dominieren. Diesen hohen Erwartungen konnten Sie nie ganz gerecht werden.

Es war eine riesige Herausforderung, den WM-Titel zu bestätigen. Die Unbeschwertheit war nun weg und unter dem Erwartungsdruck habe ich ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Ich hätte nach dem Titelgewinn in der darauffolgenden Saison 2006 sofort in die 250er-Klasse aufsteigen und nicht noch ein weiteres Jahr bei den 125ern fahren sollen.

Sie sind dann eine gefühlte Ewigkeit in der zweithöchsten Klasse hängen geblieben. Warum haben Sie das Abenteuer Moto GP nicht früher versucht?

Weil ich dazu keine Möglichkeit hatte. Einerseits war ich nie so erfolgreich und dominant, dass die Teamchefs in der MotoGP-Klasse nicht an mir vorbei gekommen wären. Andererseits hat die Schweiz im internationalen Motorradrennsport zu wenig Bedeutung, um trotzdem einen Platz in einem Moto GP-Team zu bekommen. Erst sehr spät habe ich doch noch eine Chance bekommen und die musste ich einfach packen.