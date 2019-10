Was für eine Ansage! Dank Viererpacker Serge Gnabry und Torgarant Robert Lewandowski hat Bayern München den ersten internationalen Härtetest der Saison an einem denkwürdigen Champions-League-Abend mit Glanz und Gloria bestanden. Beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur gewann der deutsche Rekordmeister nach anfänglichen Schwierigkeiten und traumhaften Treffern seiner beiden Torjäger eine teils atemberaubende Europapokal-Schlacht am Ende eindrucksvoll mit 7:2 (2:1). Nach zwei Spieltagen sind die Münchner damit in der Gruppe B mit zwei Siegen der souveräne Tabellenführer - und haben ihre Titelambitionen eindrucksvoll untermauert.

Debakel für die Hausherren

Eine Augenweide war vor allem der Treffer von Lewandowski, der seinen Gegenspieler Jan Vertonghen erst an der Torauslinie austrickste und Sekunden später beim Schuss aus 16 Metern nochmals. Ähnlich stark war das Solo von Gnabry zum 3:1, der kurz darauf nicht minder abgezockt ein weiteres Mal traf.

Auch Kovac griff noch einmal entscheidend ins Spiel ein. Nach der Pause brachte er Thiago für David Alaba, schickte auf dessen Position Pavard und zog Kimmich nach rechts hinten zurück. Eine gute Idee: Neben dem ballsicheren Thiago fing sich auch Tolisso, beruhigt zurücklehnen durften sich die Bayern aber trotz der souveränen Führung nicht. Nach dem Anschlusstreffer durch Kane drehten die Spurs nochmal auf - Javi Martinez musste zudem für den verletzten Jerome Boateng einspringen. Die Bayern aber behielten nun die Nerven - und bescherten den Spurs ein Debakel.

Real verwundert weiter

Ihre zweiten Partien ebenfalls gewonnen haben Juventus Turin (3:0 gegen Leverkusen), Paris Saint-Germain (1:0 bei Galatasaray), Manchester City (2:0 gegen Dinamo Zagreb), Schachtar Donezk (2:1 bei Atalanta Bergamo), Roter Stern Belgrad (3:1 gegen Olympiacos Piräus) und Atletico Madrid (2:0 bei Lokomotive Moskau). Nicht über ein 2:2 hinaus kam überraschenderweise Real Madrid beim Heimspiel gegen Brügge. Bei den Königlichen müssen sie über die Bücher.

Partie verpasst? Hier gehts zum Liveticker: