Träume im Fürstentum: Der FC Vaduz klopft an die Tür zur Super League

Es ist der unbedingte Wille, das Tor machen zu wollen. Zunächst scheint die Aktion bereits geklärt. Doch Manuel Sutter läuft einfach weiter in Richtung des gegnerischen Tors. Die Kopfballrückgabe des Thuners Nicola Sutter gerät zu kurz, der Vaduzer Manuel Sutter geht dazwischen und schiebt ein zum 2:0. Es ist ein Tor, das die Tür zur Super League weit aufstösst für Vaduz. Am Montag im Rückspiel der Barrage muss Thun mindestens drei Treffer schiessen, wollen sie in der höchsten Spielklasse verbleiben.

Der Vorarlberger Manuel Sutter steht sinnbildlich für den neuen FC Vaduz. Als sich die Liechtensteiner 2017 aus dem Oberhaus verabschiedet haben, ändern sie ihre Strategie. Statt auf zusammengekaufte Akteure will Vaduz neu auf Spieler aus der Region setzen. Dabei begrenzt man sich nicht nur auf Liechtensteiner, sondern blickt über die Landesgrenze. Der Vorarlberger Sutter passt ideal in die Strategie. «Es macht besonders Freude, in meiner Region die Euphorie auszulösen», sagt er.

Vaduz siegt auch dank starkem Goalie

Der Hinspiel-Sieg für Vaduz geht in Ordnung, weil sie eine starke Vorstellung zeigen gestern im Rheinpark-Stadion. Kurz vor der Pause gehen sie durch Spielmacher Tunahan Cicek mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase aber deutet Thun das höhere spielerische Potenzial an, drückt auf den Anschlusstreffer. Der eigentliche Stammtorhüter Benjamin Büchel, der nach einer frühen Verletzung für Justin Ospelt eingewechselt wurde, verhinderte mit mehreren starken Paraden ein Gegentor. Beide Goalies sind Liechtensteiner und unterstreichen die Philosophie, die durchgetragen wird durch den Verein.