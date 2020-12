Transfer-Beben beim EV Zug: Captain Raphael Diaz schlägt Vertragsangebot aus und geht von Bord

Dass Raphael Diaz noch einige Jahre im Konzert der Grossen mitspielen will, ist kein Geheimnis. «Gedankenspiele an einen Rücktritt sind noch weit weg», sagte der Verteidiger in jüngster Vergangenheit. Sein Körper würde noch keine Anzeichen auf Verschleisserscheinungen zeigen. Und er betonte, wie stark ihm sein Ausbildungsklub am Herzen liegt. Gegenüber unserer Zeitung liess sich der im nächsten Monat 35 Jahre alt werdende Zuger mit folgenden Worten zitieren. «Wenn ich mir ein Karriereende ausmalen könnte, dann wäre es natürlich hier in Zug, wo ich schon als 5-Jähriger auf dem Eis stand.» So weckte Diaz im Umfeld des EVZ grosse Hoffnungen, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern würde.

Seine getätigte Aussage mag wohl bei den Zuger Fans als leere Worthülsen aufgefasst werden, denn Diaz wird ab Sommer nicht mehr im Zuger Dress auflaufen, sondern wie «Blick» laut Quellen aus der Westschweiz vermeldet, zu Ligakonkurrent Fribourg-Gottéron wechseln.

EVZ ging an seine finanzielle Schmerzgrenze

Der Captain der Schweizer Nationalmannschaft möchte zu seiner Zukunft keine Stellung nehmen. Der Klub verweist darauf, dass der Spieler zu einem gegebenen, späteren Zeitpunkt Auskunft geben wird. Reden tut aber Sportchef Reto Kläy, der dessen Abgang bestätigt: