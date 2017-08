Das ist nicht einmal die Hälfte von dem, was nun der 25-jährige Stürmer Neymar gekostet hat. Ganz zu schweigen vom Gesamtpaket, das mehr als eine halbe Milliarde Euro beinhaltet und eine neue Dimension darstellt. Das «St. Galler Tagblatt» hat ausgerechnet: Würde man die Transfersumme für Neymar in Goldbarren umtauschen und diese aufeinanderlegen, wäre der Turm stolze 110 Meter hoch − und somit 17 Meter höher als der Big Ben in London. Schon in den 90er-Jahren warnten die Experten, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Fussballblase platze. Passiert ist das bis heute nicht. Eher stellt in absehbarer Zeit einer wie der 18-jährige Monegasse Kylian Mbappé einen neuen Transferrekord auf. Klubs wie Real und Barcelona sollen schon heute bereit sein, 180 Millionen Euro für das Ausnahmetalent zahlen.

83,1 Millionen Lohn für Ronaldo

Es sind aber nicht nur die Transfersummen, die in groteske Sphären gestiegen sind, sondern auch die Gehälter. Nach dem Bosman-Urteil 1995, das bei auslaufenden Verträgen Ablösesummen untersagte, sind die Löhne geradezu explodiert. Gemäss «Forbes» hat Cristiano Ronaldo von Juni 2015 bis Juni 2016 inklusive der Werberechte 83,1 Millionen Euro eingestrichen. Allerdings müssen auch die Superstars anderer Sportarten nicht darben. Auf das Konto von LeBron James (Basketball) flossen 72,9 Millionen, auf jenes von Roger Federer (Tennis) 64,0 Millionen.