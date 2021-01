Traumfinale gegen Barcelona verpasst: Real Madrid verliert gegen Athletic Bilbao

(frh) Am Mittwoch war der FC Barcelona mit einem Triumph im Elfmeterschiessen gegen Real Sociedad ins Finale des Supercups eingezogen. Tags darauf hätte der grosse Rivale Real Madrid nachziehen können. Doch aus dem Clasico wird nichts: Die Madrilenen verlieren ihr Halbfinale gegen Athletic Bilbao mit 1:2. Matchwinner für die Basken ist Raul Garcia, der seine Mannschaft mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung bringt. Reals Karim Benzema kann in der 73. Minute nur noch verkürzen.