Eishockey Ein überlegener EHC Basel muss für den Sieg gegen Arosa in die Verlängerung und verliert den Topskorer Fast doppelt so viele Schüsse auf das Tor. Trotzdem muss der EHC Basel aufgrund der mangelnden Chancenauswertung und durch unnötige Gegentreffer in die Verlängerung. Dort erzielte Rexha mit einer schönen Einzelleistung den verdienten Siegtreffer.

Beim 2:1 steht Topskorer Diego Schwarzenbach noch auf dem Feld, später muss er mit Schmerzen in die Kabine. Christoph Perren

Zwei Änderungen hatte Trainer Christian Weber gegenüber dem Sieg gegen Martigny vorgenommen. Für Steinmann spielte in der Verteidigung Nater und im Tor begann Guggisberg für Haller.

Basel hatte früh im ersten Drittel die Möglichkeit, mit einem Powerplay in Führung zu gehen. Kurz vor Ende der Strafe wurde die Scheibe im gegnerischen Drittel verloren. Der folgende Konter nutzte Tschudi zur Führung für die Gäste. Basel brauchte in der Folge ein paar Minuten, um wieder richtig zu ihrem Spiel zu finden. Zwar war Basel optisch überlegen, jedoch noch nicht zwingend genug in seinen Aktionen. Die änderte sich mit der ersten Bankstrafe gegen Basel. Dort hatte Rexha die erste grosse Chance in Unterzahl, um auszugleichen. Danach rollte ein Angriff nach dem anderen Richtung Kotry. Teilweise zog Basel bei Fünf gegen Fünf ein Powerplay auf. Es dauerte jedoch bis zur 15. Minute, ehe Lanz in der neutralen Zone seinem Gegenspieler den Puck wegnahm und mit einem schönen Schlenzer zum überfälligen Ausgleich trifft.

Arosas Torhüter Kotry lässt Basler fast verzweifeln

Basel beginnt die zweiten 20 Minuten, so wie sie aufgehört haben: mit zwei Top-Chancen für Alihodzic und Büsser. Weiter ging es mit einem Pfostenschuss von Schwarzenbach und weiteren guten Möglichkeiten von Molina, Himelfarb, Rexha oder Sablatnig. Meistens war Arosas Torhüter Kotry die Endstation, der allein im Mitteldrittel 20 von 22 Schüssen hielt. Trotzdem wäre Arosa abermals fast bei einer Überzahl für Basel in Führung gegangen. Ein Fehlpass im eigenen Drittel ermöglichte den Bündnern eine 100-prozentige Torchance.

Es dauerte dann bis zur 35. Minute bis die mitlaufenden Büsser den Pass von Rexha zum 2:1 verwertete. Arosa wurde nun etwas frecher und kam ebenfalls durch die etwas nachlässig werdende Basler Defensive zu Möglichkeiten. So war dann auch der Ausgleichstreffer im Powerplay durch Rattaggi gegen nicht konsequent verteidigende Basler nachvollziehbar. 36 Sekunden vor Ende des Drittels konnte Schwarzenbach den alten Vorsprung durch eine Willensleistung wiederherstellen.

Spannende Schlussphase

Das Schlussdrittel begann aufgrund einer Auseinandersetzung nach Ende des Mittelabschnitts mit vier gegen vier Feldspielern. Nater hatte dabei die beste Möglichkeit mit seinem Schuss knapp daneben. Bei einem weiteren Überzahlspiel hatte Alihodzic die Vorentscheidung auf dem Stock, scheiterte jedoch im Eins gegen Eins gegen Kotry. Die nur mit drei Linien angetretenen Bündner versuchten mit Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen und waren dabei durchaus gefährlich, da die Basler den entsprechenden Raum gewährten. So auch in der 55. Minute als Diezi alleingelassen die Ecke zum Ausgleich aussuchen konnte.

Kurz vor Schluss als Basel ein weiteres Mal in Unterzahl spielte und die Spannung den Siedepunkt erreichte, hatte Himelfarb nochmals eine gute Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen. Diesen besorgte dann Rexha mit einer tollen Einzelaktion in der Verlängerung.

Nach zwei Heimspielen muss der EHC Basel nun am nächsten Samstag wieder auswärts antreten. Gegner ist um 17:00 Uhr der SC Lyss.