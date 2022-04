Umfrage Das FCB-Barometer Anfang April: Soll David Degen offiziell Sportchef werden? Sind Playoffs die Lösung? Teilen Sie Ihre Meinung zu den wichtigsten Fragen, die den FC Basel im Frühjahr 2022 beschäftigen. In den Hauptrollen diesmal David Degen, Guillermo Abascal und Claudius Schäfer.

Die Entscheidungen von FCB-Boss David Degen werden auch Anfang April vielerorts heftig diskutiert. Daniela Frutiger/Freshfocus

Der FC Basel hat beschlossen, dass er einen Sportchef einstellen will. Der soll ein Gegenpol zu David Degen sein. Aber hauptsächlich öffentlich und in der Kabine auftreten und dort die Interessen der Chefetage vertreten. Denn aus den sportlichen Entscheidungen wird sich Hauptaktionär David Degen auch in Zukunft nicht heraushalten.

Die Swiss Football League lässt im Mai zum x-ten Mal über einen neuen Modus abstimmen. Folgende Variante wurde diese Woche vorgestellt. Mit dem Hinweis, dass die dritte Phase im Detail noch zu klären sei.

SFL-Komitee schlägt Erhöhung der CSSL auf 12 Klubs vor

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

⚽ Le comité de la SFL propose d’élargir la CSSL à 12 clubs

— Swiss Football League (@News_SFL) April 5, 2022

Auch Belgien (18 Teams, nach Doppelrunde spielen die Top 4 (punktehalbiert) um den Titel, Rang 5 bis 8 spielen ebenfalls noch eine Platzierungsrunde mit Playoff um Europa) und Österreich: (12 Teams, nach Doppelrunde spielen die Top 6 wie auch in der Schweiz neu vorgeschlagen (allerdings punktehalbiert) um den Titel und die anderen um den Abstieg, wobei der Sieger der Abstiegsrunde noch ein Europacup-Playoff erhält) haben den Modus jüngst geändert. Und Nostalgiker bringen auch den Schweizer Modus aus den 90ern wieder ein. Damals gab es 12 Teams, eine Finalrunde mit 8 Teams und eine Auf- und Abstiegsrunde mit je vier Teams aus NLA und NLB.

Vor allem der Vorschlag der SFL, dass am Ende der Saison ein Playoff zwischen dem Ersten und dem Zweiten über den Meistertitel entscheiden soll, sorgt für vielerlei Diskussionen.

Bei allem Trubel geht die Trainerfrage beim FCB fast unter. Interimstrainer Guillermo Abascal würde gerne über die Saison hinaus Trainer des FC Basel bleiben, wie er im Interview mit der bz erklärte. Aber darf er das auch?

Und einen CEO sucht der FC Basel ja auch noch, da Dani Büchi sich entschieden hat, das Amt nicht länger auszuüben und sich nur noch im Verwaltungsrat beim FCB einzubringen.