Unihockey-Nationalspieler Joël Rüegger nach dem 51:0-Sieg gegen die Elfenbeinküste: «Das war natürlich nicht mehr lustig»

Es sind Resultate, die aufhorchen lassen: Die Schweiz gewinnt im slowakischen Poprad mit 51:0 gegen die Elfenbeinküste, mit 11:2 gegen Russland, mit 26:1 gegen Belgien und mit 16:3 gegen die Slowakei. Damit hat sie sich wie erwartet für die kommenden Weltmeisterschaften in Helsinki (4. bis 12. Dezember) qualifiziert.

Bei diesen hohen Siegen mit dabei war Joël Rüegger von GC Unihockey. Im Spiel gegen die Elfenbeinküste hat er zwölf Punkte verbucht und damit einen grossen Anteil am höchsten Sieg in der Geschichte des Männer-Unihockey. Ein Weltrekord ist es indes nicht, weil insgesamt nur sieben Spieler der Elfenbeinküste ein Visum erhielten. Der internationale Unihockey-Verband hat entschieden, das Spiel nicht zu werten. Der Verband will in Zukunft das Reglement anpassen und festlegen, dass ein Nationalteam mit mindestens zwölf Spielern anreisen muss.

Joël Rüegger, Ihr Trainer David Jansson meinte nach dem Turnier, Sie hätten sich als Team weiterentwickelt. Wie soll das möglich sein, wenn man so hoch gewinnt?

Spielerisch kann man sicherlich darüber diskutieren, weil wir nicht wirklich gefordert wurden. Aber gerade unser Trainer hat auch neue Spieler gesehen, die noch nie aufgeboten waren. Und für das Team bringt es immer etwas. Wir waren wieder fünf Tage zusammen und mit der Nati haben wir ja nicht sehr viele Zusammenzüge.