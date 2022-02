Unihockey-Playoff Einmal zum Träumen, einmal zum Vergessen: UBR-Frauen starten mit einem Sieg in die Playoff-Halbfinals, verlieren das zweite Spiel dann aber deutlich Die Frauen von Unihockey Basel Regio sorgen am Samstag für die nächste Überraschung und siegen auswärts im Auftaktspiel gegen den Qualifikations-Ersten mit 4:3, verlieren das zweite Spiel zuhause aber mit 1:9.

Erster Sieg im Playoff-Halbfinal für den Underdog: Unihockey Basel Regio macht das Unerwartete einmal perfekt Bild: swissunihockey.ch

18 Ligaspiele und drei Playoff-Viertelfinal-Spiele in Folge ungeschlagen: So lautet die bisherige Bilanz von Waldkirch/St.Gallen, UBR's Gegner im Playoff-Halbfinal der Frauen. Ungeschlagener Tabellenerster gegen einen in der Liga mittelmässig spielenden Tabellensiebten. Oder um es deutlicher zu machen: David gegen Goliath; der Underdog gegen die Favoritinnen.

Die Sache ist eigentlich deutlich, wäre da nicht der Umstand, dass seit dem Playoff-Beginn alle Karten neu gemischt sind. Die Baslerinnen zeigten in den letzten drei Playoff-Viertelfinal-Spielen endlich, was sie wirklich können: Sie riefen ihre Leistungen ab und gewannen plötzlich souverän.

Mit einem guten Gefühl und einer passenden Einstellung starten die Baslerinnen in das Spiel, müssen allerdings nach 17 Minuten ein erstes Gegentor hinnehmen. Doch nur zwei Minuten später bringt Nathalie Stocker UBR kurz vor Ende des ersten Drittels zurück ins Spiel und gleicht zum 1:1 aus.

Im zweiten Drittel kippt das Spiel

Am Anfang des zweiten Drittels kann Basel ein Powerplay für sich ausnutzen und geht, wieder durch die starke Stocker, mit 2:1 in Führung. Dieses Mal ist es dann Waldkirch, das kurz vor Ende des zweiten Drittels ausgleichen kann.

32 Sekunden nach Wiederanpfiff bringt die estnische Nationalspielerin Nelli Alanko Basel erneut in Führung, die die Finnin Jenna Kesälä sogar auf 4:2 ausbauen kann. Doch Waldkirch/St.Gallen ist noch nicht geschlagen und verkürzt kurz drauf auf 4:3.

Das letzte Drittel beginnt für die Favoritinnen mit einem Powerplay, welches sie aber nicht für sich nutzen können und Basel weiter durchatmen lässt. Ohne weiteres Tor endet die Partie und Basel darf stolz von sich behaupten, die Siegesserie des Favoriten aus Waldkirch/St.Gallen beendet und die nächste Überraschung realisiert zu haben.

Im Rückspiel zeigt der Favorit aus Waldkirch Basel deutlich die Grenzen auf

Am Sonntag endet für Basel dann der kleine Höhenflug aber erst einmal. Vor heimischer Kulisse muss UBR neun Tore verkraften, während sie selbst nur ein einziges schiessen. Für den weiteren Verlauf der Serie bedeutet das, dass es auf jeden Fall noch mindestens zwei Spiele zwischen Basel und Waldkirch/St. Gallen gibt.

Weiter geht es nächste Woche Sonntag, wo Basel auswärts beweisen muss, dass der Sieg gegen den Favoriten keine einmalige Sache war.