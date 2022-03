Unihockey Zwanzig bittere Sekunden führen zum Ausgleich in der Aufstiegsserie zwischen Basel Regio und Sarnen Basel Regio verliert Spiel 2 der Auf- und Abstiegsplayoffs gegen Ad Astra Sarnen vor heimischer Kulisse und trotz zweimaligem Vorsprung mit 3:5.

Erik Oweling und Ad Astra Sarnen konnten die Serie in Basel ausgleichen. Zvg

Weil die Halle von NLA-Gegner Ad Astra Sarnen am Wochenende nicht zur Verfügung steht, hat NLB-Konkurrent Unihockey Basel Regio auch im zweiten Spiel der Best-of-7-Serie im Auf- und Abstiegsplayoff Heimrecht. Nach dem 7:3-Sieg am Samstag in Spiel 1 ist der Auftrag für die Basler am Mittwochabend klar: Auch das zweite Heimspiel auf dem für NLA-Teams ungewohnt weichen Boden in der Sandgrubenhalle gewinnen und mit 2:0 in der Serie in Führung gehen.

Und Basel zeigt seine spielerische Überlegenheit von Beginn weg. Die Führung fällt aber ausgerechnet nach der ersten gefährlichen Aktion der Gäste. Nach einer guten Parade von UBR-Goalie Christian Coray kontert das Heimteam und zwei Pässe später ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Markus Sutter lässt sich feiern und bedankt sich als erstes bei Vorlagengeber Patrick Krähenbühl.

Doch anders als in Spiel 1, als Basel ab der 18. Minute immer mit mindestens zwei Toren führte, wird das diesmal eine engere Kiste. Sarnen kann erst durch ein Eigentor von Nicolas Schwob, der eine Hereingabe in Unterzahl ins Basler Tor lenkt, ausgleichen und auch die neuerliche UBR-Führung durch Sutter nach einer schönen Einzelleistung inklusive Pirouette hat nicht lange Bestand. Durch einen Doppelschlag innert 20 Sekunden stellt Sarnen erst aus kurzer und dann aus langer Distanz auf 3:2. Der Knackpunkt, denn im Anschluss ist die Sicherheit der Basler weg.

Und sie kommt nicht zurück, weil auch das dritte Drittel mit einem Dämpfer startet. Mit dem Ende der Strafe von Niklas Laurila versenkt Erik Oweling den Ball per Buebetrickli von hinter dem gegnerischen Tor zum 4:2 für die Gäste. Und dass dieses Spiel mal so überhaupt nicht in Richtung von Basel Regio kippen will, zeigt die Szene als Marc Dubacher in der 45. Minute in Unterzahl einen Konter zum 5:2 für Sarnen verwandelt und Basel in der ersten Überzahl kein Treffer gelingt. Das dritte Heimtor fällt erst, als es schon zu spät ist. Patrick Mendelin erzielt drei Minuten vor Schluss, als UBR bereits ohne Goalie agiert, das 3:5. Dabei bleibt es.

Durch die Heimniederlage muss Unihockey Basel Regio jetzt mindestens einmal auswärts gewinnen, um den angestrebten Aufstieg in die NLA zu realisieren. Die erste Chance dafür bietet sich bereits am kommenden Freitag. Der Heimvorteil ist aber erstmal weg.

Basel Regio – Sarnen 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Sandgruben, Basel. 285 Zuschauer. Schiedsrichter: Brunner/Büschlen. – Tore: 7. Sutter (Krähenbühl) 1:0. 22. Schwob (PP, ET) (Oweling, Hagert) 1:1. 32. Sutter (Lindroos) 2:1. 33. Forslind (Hagert) 2:2. 33. Hagert 2:3. 42. Oweling (Hagert) 2:4. 45. Dubacher (Furrer) 2:5. 56. Mendelin (Gerber) 3:5. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Basel. 1-mal 2 Minuten gegen Sarnen. – Stand in der Best-of-7-Serie 1:1. Spiel 3 am Freitag in Sarnen (20 Uhr), Spiel 4 am Sonntag in Basel (17 Uhr).