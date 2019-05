Es sind gute Zeiten für Feierbiester. Drei Tage lang wird in Köpenick gefeiert, was das Zeug hält. Schon am späten Montagabend lagen sich nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart und dem erstmaligen Aufstieg des 1. FC Union in die Bundesliga wildfremde Menschen in den Armen. Was gewöhnlich eine Floskel für überschwänglichen Jubel ist, war an der Alten Försterei die pure Realität.

Denn es ist nicht anzunehmen, Urs Fischer und Dirk Zingler hätten all die vielen Mitmenschen persönlich gekannt, die sich ihnen freudetrunken an den Hals warfen. «Es ist einfach geil. Es tut mir etwas leid für diese Wortwahl, aber ich kann es kaum anders beschreiben. Diese Gefühle kann man nicht in Worte fassen», sagte der Trainer nach der obligaten Bierdusche.

Viel schöner vor eigenem Publikum

«Ich fasse es nicht. Ich habe 40 Jahre lang auf dieses eine Spiel gewartet. Ich bin unbeschreiblich glücklich», sagte der Präsident von der Toilette kommend, wo er die Schlussphase dieses so aufregenden Relegationsspiels verbracht hatte.

Nach einem 2:2 in Stuttgart hatte Union dank des Videobeweises im Rückspiel ein 0:0 gehalten, das dann wegen der Auswärtstorregel zum grössten Erfolg in der Vereinsgeschichte seit dem Pokalsieg 1968 (zu DDR-Zeiten) genügte. Noch nach dem letzten Spieltag in der 2. Liga waren die Köpenicker todtraurig gewesen, weil sie mit einem 2:2 in Bochum den direkten Aufstieg verpasst hatten. Doch am Montagabend dürfte ihnen dann schon bewusst geworden sein, um wie viel schöner es doch ist, vor eigenem Publikum zu feiern.