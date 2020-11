Bei der neunten Auflage der Solo-Weltumseglung seit der Premiere 1989/90 nehmen 27 Solo-Segler und sechs Solo-Seglerinnen und damit so viele Frauen wie nie zuvor teil. Die Vendée Globe zählt neben dem America's Cup, The Ocean Race und der olympischen Regatta zu den vier wichtigsten Segelrennen der Welt und gilt als «Everest der Meere».

8000 Menschen standen auf dem Höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest. Etwa 500 waren im All. Aber nur 80 haben die Welt alleine und nonstop unter Segeln bezwungen. Alleine, ohne fremde Hilfe, ohne Pause. Von den bislang 167 Teilnehmern haben in den acht Austragungen seit 1989 nur 89 das Ziel erreicht. Zwei Segler verloren ihr Leben. Bisher gewannen nur Franzosen die alle vier Jahre ausgetragene Regatta.

Die Favoriten operieren mit Budgets von über zehn Millionen Franken. Zu ihnen zählen die Franzosen Jérémie Beyou, Kevin Escoffier und Charlie Dalin und der Brite Alex Thomson, der 2017 Zweiter wurde. Der Schweizer Alan Roura, der bei seiner Premiere mit einem veralteten Boot den respektablen 12. Rang belegte, peilt eine Platzierung in den Top Ten an.

Gibt es spezielle Corona-Regeln?



Die Skipper und ihre Kernteams mussten sich eine Woche vor dem Start in Les Sables-d'Olonne isolieren. Die Seglerinnen und Segler wurden am Freitag ein letztes Mal auf das Coronavirus getestet, alle fielen negativ aus. Geschlossen ist das Race Village, das in den Wochen vor dem Start üblicherweise knapp 2,5 Millionen Schaulustige bevölkern.