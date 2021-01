Vier positive Coronafälle beim FC Luzern – Testspiel gegen GC abgesagt

(pw) Lucas Alves klagte am Montagabend über leichte Krankheitssymptome und begab sich umgehend in Isolation. Wie der FC Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, fiel der am Dienstag durchgeführte Coronatest positiv aus. Aufgrund dieses positiven Resultates veranlasste der FC Luzern am Dienstagnachmittag eine zusätzliche Testserie bei allen Mitgliedern des Trainerstaffs sowie den Spielern der 1. Mannschaft.

Dabei fielen auch die Ergebnisse von Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Louis Schaub positiv aus. Die genannten Spieler befinden sich entsprechend in einer zehntägigen Isolation. Da der FC Luzern nachweislich alle Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 strikte eingehalten habe, würden in Absprache mit dem Kantonsarzt des Kantons Luzern keine weiteren Folgemassnahmen für die 1. Mannschaft ergriffen werden müssen und der Trainingsbetrieb könne regulär fortgeführt werden.

Aufgrund dieser Ereignisse hat der FC Luzern in Absprache mit dem Grasshopper Club Zürich entschieden, das für heute Mittwochnachmittag geplante Testspiel abzusagen. Das geplante Testspiel am kommenden Samstag gegen den SC Kriens ist davon nicht betroffen und soll durchgeführt werden.