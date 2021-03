Volleyball Traktor Basel mag nicht mehr: Der Rückzug aus der NLA ist Tatsache Traktor Basel wird in Zukunft nicht mehr in der NLA Volleyball spielen. Der Verein will aber dank eines NLB-Teams regionales Zugpferd bleiben.

Traktor Basel hängt durch und wird in Zukunft nicht mehr NLA spielen. Jeannot Broch

Zwei Jahre ist er her, als die Stimmung bei Traktor Basel grenzenlos gut war. Der kleine Verein war tatsächlich in die NLA aufgestiegen und freute sich auf die Wettkämpfe mit den besten Teams des Landes. Plötzlich verpflichtete man Nationalspieler wie den Bubendörfer Samuel Ehrat. Mit Crowdfoundings und eifriger Sponsorensuche stellten Präsident Roland John und Sportchef Heiko Breer zwei Jahre lang ein Budget auf die Beine, das den Spielbetrieb in der NLA möglich machte. Doch das ist in Zukunft nicht mehr möglich.

Am Freitagmorgen bestätigte der Verein, was sich in den letzten Wochen bereits abgezeichnet hatte. Trotz zahlreicher Gespräche und Aktivitäten ist es in den letzten Wochen nicht mehr gelungen, genügend finanzielle Mittel sicherzustellen, um eine dritte NLA-Saison in Angriff nehmen zu können. Traktor Basel wird sich in der kommenden Saison in die NLB zurückziehen und kein Team mehr in der höchsten Spielklasse stellen.

Die Enttäuschung bei den Spielern und im Verein sei gross. Gerne hätte man weiterhin im Oberhaus mitgespielt. «Wir haben alles versucht und haben mit regionalen Talenten und dem kleinsten Budget der Liga viel erreicht. Unsere Mannschaft hat uns viel Freude bereitet und es schmerzt uns, dem Team und der Region keine weitere NLA-Saison bieten zu können», sagt Breer. Doch das Coronavirus hat es leider verunmöglicht, mit sportlichen Glanzlichtern, vollen Zuschauerrängen und Events eine Dynamik zu entwickeln, die neue Geldgeber bringt. Auch die Anschubfinanzierung der ersten beiden Jahre konnte in der aktuellen Saison nicht mit wiederkehrenden Sponsoringbeiträgen ersetzt werden.

Ein Neustart mit jungen Talenten in der NLA

Trotz Abstieg will der Verein mit einem NLB-Team aber regionales Zugpferd bleiben. Man wolle auch in Zukunft auf junge Talente setzten und wähne sich dank der kontinuierlichen Entwicklung im Verein auf dem richtigen Weg. Mit dem Team Herren II verfügt der Verein über ein Reservoir an Jungtalenten und wird die Saison 2021/22 mit erhobenem Haupt in der NLB starten. So soll Traktor weiterhin das regionale Zugpferd im Herrenvolleyball bleiben und auch den ganz jungen Talenten der Region eine sportliche Perspektive bieten. Und wenn dieses Team eines Tages wieder am Aufstieg schnuppern sollte und die Fans dann wieder in die Rankhofhalle dürfen, wird man sich bei Traktor sicher auch wieder überlegen, einen zweiten Versuch in der NLA zu starten.