Volleyball Drei Sätze lang spritzig, dynamisch und topmotiviert: Auftakt für Sm'Aesch vor heimischer Kulisse geglückt Im ersten Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen Kanti Schaffhausen gewinnt Sm’Aesch Pfeffingen sein Heimspiel klar mit 3:1-Sätzen.

Der erste Schritt Richtung Finale ist gemacht. Bild: KEYSTONE/ Georgios Kefalas

Die Vereinsleitung gab mit Gratis-Eintritt, pinkem Fan-T-Shirt, Freibier und kostenlosem Popcorn für alle, den eigentlichen Steilpass an seine Spielerinnen. Diese verwerten ihn sicher vor einer stimmungsvollen Zuschauerkulisse zur 1:0-Führung in der Best-of-5-Serie gegen Kanti Schaffhausen.

Wie hatte Sm’Aesch-Nachwuchstalent Tabea Eichler vor Wochenfrist in einem Interview gesagt: «Training ist gut, spielen aber viel besser.» Diese Aussage machte sie auf Grund der Tatsache, dass die Baselbieterinnen nach dem klaren 2:0-Sieg in den Viertelfinals gegen Genève Volley eine zweiwöchige Ernstkampfpause ausstehen mussten.

Sicher sind solche Unterbrüche für den Trainer eine willkommene Möglichkeit, taktische und spielerische Nuancen und Veränderungen anzubringen, doch für siegeshungrige Spielerinnen ist dies selten eine Option. Vor allem für solche nicht, die endlich einen Titel nach Aesch holen wollen. Und dieser ist nur dann möglich, wenn man in die Playoff-Finals einziehen kann, doch dafür muss man die Ostschweizerinnen aus Schaffhausen erst drei Mal bezwingen.

Zwei Sätze nach Mass

Der Beginn dieser ersten Halbfinal-Partie, in der in Pink getränkten Löhrenackerhalle, ist dann auch nicht nur gut, sondern schon fast grossartig. Nach einem 6:6-Zwischenstand zeigt das Team von Head-Coach Andi Vollmer unter der Führung von Passeuse Méline Pierret und den ausgezeichnet aufgelegten Angreiferinnen Madison Duello und Marie-Alex Bélanger nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch eine starke Leistung und bringt nach der klaren Führung (15:8) den ersten Satz sicher nach Hause.

Trotz dieser Satzführung lassen Capitaine Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen nicht nach, gehen rasch mit 5:1 in Führung und bauen diese dank erfolgreicher Blockarbeit auf 17:12 aus. Die Gegnerinnen haben in dieser Phase nicht den Hauch einer Chance und finden nie ein Rezept, auf die starke Angriffsleistung mit einer Quote von 43% zu antworten. So wird auch der zweite Satz dank weiteren Punkten der 196 cm grossen Lauren Barfield am Mittelblock eine sichere Beute (25:16).

Zu grosse Sicherheit ist ein schlechter Begleiter

Dass aber die Punkte einem nicht immer in den Schoss fallen, müssen die klar dominierenden Sm’Aesch-Spielerinnen im dritten Satz erfahren. Nach einem 3:9-Rückstand und dem Wechsel auf der Zuspielerinnen-Position - Vilma Andersson ersetzt Pierret - findet der Favorit zwar wieder in die Spur (16:15), doch bei wichtigen Punkten fällt der Ball plötzlich nicht mehr zu Gunsten von Sm’Aesch auf den Boden. So können die Gäste dank einem 22:25 satzmässig verkürzen.

Doch in der Folge zeigt sich deutlich, dass der Leistungsabfall im verlorenen Durchgang nur temporär gewesen ist. Im vierten Satz, jetzt wieder mit Nationalmannschaft-Passeuse Pierret als Dirigentin, zeigt sich das Heimteam wieder von seiner Sonnenseite und lässt die begeisterten Fans immer wieder dank vieler schönen Punkten jubeln. Nach dem 24:15 der eingewechselten Martina Koch ist es wenig später Topskorerin Duello, welche mit ihren insgesamt 27 Punkt den Sack zumacht.

Trainer Vollmer ist von der Leistung seiner Akteurinnen begeistert:

«Wir waren bis auf den dritten Satz spritzig, dynamisch und topmotiviert. Duello und Bélanger zeigten in diesem Spiel ihre ganze Klasse. Auch die Fehlerquote haben wir auf ein Minimum reduziert. Wenn wir am Mittwoch in Schaffhausen so auftreten, dann könnten wir am kommenden Samstag in der eigenen Halle bereits den Finaleinzug feiern.»

Gefeiert wird von den Fans und den vielen internen Helfern bereits nach dem ersten Spiel, denn wer weiss, wann es das nächste Mal Freibier, T-Shirts und gratis Popcorn gibt.