Volleyball Erfolgreiche Heimspiel-Premiere für Sm'Aesch Pfeffingen Sm’Aesch Pfeffingen gewinnt sein erstes Saison-Heimspiel gegen Volley Lugano mit 3:0 Sätzen und bleibt Tabellenführer.

Im ersten Heimspiel der Saison kann Sm’Aesch mit Madlaina Matter (rechts) erneut jubeln. Bild: Juri Junkov

Der Auswärtssieg zum Saisonauftakt gegen Val de Travers am Wochenende war am letzten Wochenende eine klare Sache. Dies auch, weil der Gegner schlicht zu wenig Potenzial aufwies, um dem Favoriten auch nur einigermassen Paroli bieten zu können. Mit Volley Lugano empfing das Team von Head-Coach Andreas Vollmer am Samstag aber einen auf dem Papier eindeutig stärkeren Widersacher. Die Tessinerinnen haben nämlich praktisch ihr ganzes Team ausgetauscht und werden aufgrund der Neuzugänge von den Experten sogar als gefährlicher Aussenseiter eingestuft.

Diesen Vorschusslorbeeren wurden die Gäste im ersten Satz aber nur gerade bis zum Spielstand von 7:7 gerecht. Von dem Moment an übernahm Sm’Aesch Pfeffingen das Zepter und setzte sich dank einigen sehenswerten Punkten von Madison Duello und Mittelblockerin Tarah Wylie bis auf 19:12 ab. Der Rest dieses Startsatzes war dann eine ziemlich einseitige Angelegenheit zu Gunsten der Gastgeberinnen. Neuzugang Sarah Van Rooij beendete diesen Satz mit dem ersten Satzball zum 25:14.

Lugano mit einigen Lichtblicken

Es folgte ein ähnliches Szenario im zweiten Durchgang. Auch dort hielten die Tessinerinnen unter der Regie ihrer Topskorerin Natalia Dumcheva und Mercedesz Kantor bis zum Spielstand von 10:9 einigermassen mit, doch Capitaine Madlaina Matter läutete mit ihrer kämpferischen Verteidigungsarbeit die vermeintliche Wende ein. Marie-Alex Bélanger und Duello brachten danach ihr Team leicht in Front. Doch da die Blockarbeit bei der Mannschaft von Trainer Alberto Salomoni endlich besser funktionierte, blieb das Resultat bei 20:20 weiterhin ziemlich ausgeglichen.

Doch dem Sm’Aesch-Endspurt mit erfolgreichen Angriffen von Matter und Bélanger war dann kein Kraut mehr gewachsen und das Heimteam gewann auch Satz zwei knapp mit 25:23. Viel zu diesem Satzgewinn beigetragen hat Sm’Aesch Pfeffingen-Libera An Saita. Der 158 cm grosse japanische «Gummiball» erhechtete sich einige schier unmögliche Bälle und brachte ihre Mannschaft in engen Situationen wieder erfolgreich auf die Spur.

Im dritten Satz nutzte Lugano die Gunst der Stunde und ging gegen sehr nonchalant agierende Spielerinnen von Sm’Aesch mit 6:2 in Führung.

Sm’Aesch im richtigen Moment bereit

Erst jetzt reagierten Vollmers Spielerinnen und glichen nicht nur aus, sondern lagen nach Winnern von Bélanger und immer wieder Duello 15:12 und somit mit drei Punkten voraus. Das war dann zu viel für die instabilen Gäste aus dem Tessin. Nach einem Schlussfurioso und dem ersten verwerteten Matchball konnte Sm’Aesch seine Heimpremiere siegreich gestalten. Da endlich wieder Fans in der Halle sein durften, konnten die Spielerinnen zudem mit den Anwesenden feiern.

Die Schweizer Nationalspielerin Sarah Van Rooij war nur bedingt zufrieden mit dem Heimdébut ihres Teams:

«Wir haben viel Arbeit vor uns. Es ist ein ziemlich neues Team und der Spielfluss ist noch recht holprig. Trotzdem macht es viel Spass hier zu spielen.»

Auch die nach ihrer Verletzung wieder fitte amerikanische Mittelblockerin Wylie war mit ihrem Auftritt einigermassen zufrieden: «Ich bin froh, der Mannschaft in wichtigen Phasen wieder helfen zu können. Zwei Siege und die Tabellenspitze, was wollen wir im Moment noch mehr.»

Am nächsten Wochenende steht das Auswärtsspiel gegen Genève Volley, die am Samstag ebenfalls gewannen, auf dem Programm. Alles andere als drei weitere Punkte würde nicht zu den gesteckten Zielen von Sm’Aesch Pfeffingen passen.