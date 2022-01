Volleyball Laufen ist das gallische Dorf im Schweizer Volley-Cup Der Zweitligist VBC Laufen trifft im Achtelfinale des Cups auf den amtierenden Meister. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

Die Spieler vom VBC Laufen kennen sich schon lange und sind eingespielt. Bild: Riccardo Ferraro / bz Zeitung für die Region

Umzingelt von Grossmächten aus der NLA und der NLB wehrt sich im Nordwesten des Landes ein Verein gegen das Ausscheiden aus dem Schweizer Cup. Bereits fünf Gegner mussten die Zweitligisten aus Laufen schlagen. Darunter waren in der dritten Runde der Erstligist aus Einsiedeln (3:2) und später der NLB-Verein Pallavolo Kreuzlingen (3:1). Doch wohin bisher nur Patrouillen kamen, zieht es jetzt Cäsar persönlich. Am Sonntag kommt mit Chênois Genève nämlich der amtierende Schweizer Meister nach Laufen. Das mit Profis gespickte Team will sich in der Provinz sicherlich keine Blösse geben.

In dieser Halle spielt am Sonntag der amtierende Volleyball-Meister gegen den VBC Laufen. Bild: Riccardo Ferraro / bz Zeitung für die Region

Ein ganz unbeschriebenes Blatt ist das Laufener Team jedoch nicht. Viele spielten schon in der NLB zusammen. Der Abstieg in die 2. Liga erfolgte weniger aus sportlichen Gründen, sondern viel mehr wegen des Aufwands, der zu betreiben wäre. Die Präsidentin Ursula Brem sagt:

«Sie könnten mit etwas Training immer noch in der NLB mithalten.»

Durch ihre Erfahrung auf höherem Niveau leben die Spieler mehr vom Spielverständnis und von Automatismen als vom Training. Das zeigt die Vorbereitung auf das Spiel. Am Mittwoch vor dem Cupspiel treffen sich die Spieler des VBC zum ersten Mal in diesem Jahr. Sie treffen sich nicht zum Training – es steht ein Meisterschaftsspiel gegen Allschwil (3:0) an.

Im Spiel gegen Allschwil schont sich Michel Scherrer nicht. Bild: Riccardo Ferraro / bz Zeitung für die Region

Am Tag vor dem Cup, spielen die Laufener nochmals. Diesmal ist der VBC Gelterkinden zu Gast. «Ich bin froh um diese Spiele», sagt der Spielertrainer Markus Fritschi. Sein Captain Michel Scherrer jedoch fügt an:

«Wir sind selbstverständlich vorsichtig und wollen Verletzungen in den Vorbereitungsspielen vermeiden.»

Selbstbewusst, aber nicht überheblich geht das Team in die Cupsaison. «Gegen Einsiedeln wussten wir, dass wir eine Chance haben. Gegen Kreuzlingen mussten wir auf einem Niveau spielen, dass wir aus der Vergangenheit kennen. Wir gingen unbeschwert ins Spiel und es funktionierte mit dem Sieg», sagt Scherrer.

Der Traum vom NLA- Gegner geht in Erfüllung

Nach dem Sieg sei die Freude auf die nächste Runde riesig gewesen, erzählt Fritschi. «Chênois ist jedoch ein ganz anderes Kaliber», sagt er. Noch nie kam das Herrenteam der Laufener im Cup so weit. «Im Vereinsheft haben wir den Halbfinal als Ziel ausgegeben», sagt Fritschi lachend. Es war bereits als NLB-Team der Traum gegen ein NLA-Team zu spielen. Nun haben sie es geschafft und empfangen am Sonntag den aktuellen Tabellenzweiten aus Genf. «Wir können aufgrund der Vorgaben kein grosses Spektakel organisieren. Das Beizli wird offen sein und wir verlangen keinen Eintritt», sagt Brem. Fritschi sagt dazu:

«Die Zusammenarbeit im Verein läuft sehr gut. Wir sind dankbar, in so einem gut geführten Klub spielen zu dürfen.»

Das Spiel wird für den Verein aufgrund des nationalen Schiedsrichters teurer. «Wenn jedoch mehr Zuschauer kommen und im Beizli etwas konsumieren, gleicht sich das aus», erklärt Brem.

Und auch die Spieler werden nach dem Highlight gegen den Cäsar des Schweizer Volleyballs froh sein. Denn egal wie das Spiel ausgeht, soll das Erlebte im Anschluss mit einem gallierähnlichen Fest gefeiert werden.