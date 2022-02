Volleyball-Playoffs Der erste Schritt Richtung Titel ist gemeistert: Sm'Aesch gewinnt Spiel Nummer eins der Playoff-Viertelfinals Sm’Aesch Pfeffingen schlägt zum Auftakt der Playoffs Genève Volley zuhause deutlich mit 3:0-Sätzen und legen einen ersten Grundbaustein auf dem Weg zum Meistertitel.

Lauren Barfield holt zum Angriff aus. Edgar Hänggi

Eigentlich ist die Rollenverteilung in dieser Viertel-Final-Playoff-Partie klar. Sm’Aesch Pfeffingen als Qualifikationsrunden-Zweiter und damit klarer Favorit gegen den Siebtplatzierten Genève. Nach einem Fehlstart der Baselbieterinnen (3:4) übernimmt das Team von Head-Coach Andi Vollmer das Zepter und geht mit einigen schönen Angriffspunkten von Sarah Van Rooij und der sich wieder in besserer Verfassung präsentierenden Topskorerin Madison Duello rasch mit 15:6 in Führung und lässt sich bis zum von Lauren Barfield verwerteten Satzball nicht mehr aus der Ruhe bringen.

Mit dieser Ruhe ist es dann aber im zweiten Durchgang und dem damit verbundenen 0:5-Rückstand schnell vorbei. Es braucht jetzt dringend eine Reaktion und vor allem wieder die nötige Konzentration, denn bei den Gästen punktet jetzt vor allem die US-Amerikanerin und aktuelle Genève-Topskorerin Madeline Palmer. Und Capitaine Madlaina Matter und auch die Kanadierin Marie-Alex Bèlanger zeigen wieder, was sie draufhaben und gleichen das Skore aus (12:12).

Doch just zu diesem Zeitpunkt ist es wieder vorbei mit der Leichtigkeit des Seins und die Genferinnen liegen erneut mit vier Punkten in Front (12:16), sodass Trainer Vollmer sein erstes Time-Out nehmen muss. Die Folge dieser Kurzbesprechung leuchtet danach mit einem 20:16 von der Anzeigetafel. Der Rest ist dann nur noch Form- und die 2:0-Satzführung wenig später Tatsache.

In einer der Satzpausen erklärt die seit zwei Wochen verletzte Livia Saladin, auf die Frage, was die Playoff-Zeit anders mache:

"Die Qualifikation war nur die Vorbereitung und diente dazu sich einen guten Platz in der Rangierung zu sichern, um einen einfachen Gegner zu haben. Jetzt geht es darum, den Meistertitel zu holen. Jetzt geht es um alles."

Und genau das zeigen die Volleyballerinnen von Sm'Aesch im dritten Satz.

Méline Perret punktet mit einer gekonnten Finte. Edgar Hänngi

Den Spiess umgedreht

Im dritten Satz dreht das Heimteam den Spiess in Sachen Blitzstart um und liegt nach den Aufschlägen der eingewechselten Passeuse Vilma Andersson mit 7:0 in Führung. Dieser Startschwung ist auch zugleich der Türöffner zum weiteren positiven Satzverlauf. Denn der Favorit lässt nichts mehr anbrennen und somit kommen auch die eingewechselten Martina Koch und Tabea Eichler zu einigen Winnerpunkten (20:9). Es ist dann Matter höchstpersönlich, welche den zweiten Matchball im gegnerischen Feld unterbringt und ihre Mannschaft mit einem guten Gefühl am Mittwoch zur zweiten Partie nach Genf reisen lässt.

Nach dem Spiel sagt die Capitaine: "Es ist schon viel besser gewesen, aber wir können immer noch eigene Fehler reduzieren. Den Druck konstant aufrecht zu erhalten, können wir sicher noch besser machen. Aber wir haben schon viele gute Elemente dabei gehabt." Das doch deutlich gewonnene Spiel gibt den Baselbieterinnen aber vor allem ein gutes Selbstbewusstsein:

"Es ist nicht so einfach gewesen in der letzten Woche, weil wir wichtige Spiele verloren haben. Dann zweifelt man etwas, macht man das Richtige oder muss man etwas ändern. Und jetzt mal zu merken, hey, wenn wir es durchbringen, gewinnen wir zu zwölf und das gegen einen guten Gegner."

Bei einem Sieg in der Calvin-Stadt am Mittwoch stünde Sm’Aesch Pfeffingen bereits im Halbfinale, wo der Gegner wohl Kanti Schaffhausen oder Franches Montagnes heissen würde, die sich in ihrer ersten Begegnung mit einem 3:0 trennten.