Volleyball Sm'Aesch bekundet keine Probleme gegen den Tabellenletzten Beim klaren 3:0-Heimsieg gegen Volley Toggenburg zeigt Sm’Aesch Pfeffingen keine Schwächen.

An Saita, Madison Duello und Sarah Van Rooij kämpften trotz klarer Überlegenheit um jeden Ball. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Nach der kurzen Weihnachts- und Neujahrspause scheinen die Volleyballerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen für den Rest der Qualifikationsphase und die Playoffs gerüstet. Vom ersten Ballwechsel an zeigten die Baselbieterinnen deutlich auf, dass sie auch in dieser Saison um den Meistertitel spielen wollen.

Die Leidtragenden an diesem Samstagabend waren die Spielerinnen von Volley Toggenburg mit Kult-Trainer Marcel Erni. Sie wurden mehr oder weniger gnadenlos aus der Löhrenackerhalle gesmasht. Nach der 1:0-Führung punkteten aufseiten der Gastgeberinnen mit Jaidyn Blanchfield und Sarah Van Rooij vor allem die beiden Aussenangreiferinnen. Doch auch der Block mit Capitaine Madlaina Matter war schon zu Beginn der Partie hellwach. So wuchs der Vorsprung stetig an (13:5/18:7) und der Gewinn des Startsatzes war danach nur noch Formsache.

Dies in erster Linie auch deshalb, weil Sm’Aesch Pfeffingen konsequent weiter konzentriert angriff und Passeuse Méline Pierret ihre Topskorerin Madison Duello immer wieder variabel und erfolgreich lancierte. Den zweiten Satzball verwertete dann Matter mit einem schönen Einbeiner im gegnerischen Feld.

Sm’Aesch weiter dominant

Auch im zweiten Satz liess das Heimteam nicht nach, punktete nach Belieben und erfreute die Zuschauer. Vor allem der Punkt zum 3:0 war absolut sehenswert. Libera An Saita ersprintete sich einen bereits in den Zuschauerreihen verloren geglaubten Ball. Der anschliessend folgende Angriff der Ostschweizerinnen wurde von der Sm’Aesch-Defensive sauber geblockt.

In der Folge holten sich die kämpferischen Gäste zwar den einen oder anderen Punkt, doch am Ende leuchtete auf der Anzeigetafel ein 25:17 und damit die 2:0-Satzführung zu Gunsten des Teams von Head-Coach Andy Vollmer auf. Im dritten Satz durfte dann auch die schwedische Nationalmannschaftszuspielerin Vilma Andersson, sie kam für Pierret, ihr Können zeigen.

Sm’Aesch Pfeffingen – Volley Toggenburg 3:0 Sätze: 25:13, 25:17, 25:12 Löhrenacker. – 200 Zuschauende. – SR Zindel/Rüegg Sm’Aesch Pfeffingen: Blanchfield, Matter, Saita (Libera), Duello, Pierret, Barfield, Van Rooij; Eichler, Andersson, Koch, Saladin (Libera). Volley Toggenburg: Roberts, Mazzoleni, Hasler (Libera), Kuch, Erni, Albertini, Kakaucha; Hofacher, Inauen. Bemerkungen: Sm’Aesch ohne Wylie und Bélanger (verletzt). Toggenburg ohne Wirz und Sacher (verletzt), Schnegg (abwesend).

Die Favoritinnen lagen schnell wieder mit 9:1 in Front. Bei diesem Spielstand folgte der Wechsel von Duello zu Nachwuchstalent Tabea Eichler. Sie war es auch gleich, die für den Punkt zum 13:2 verantwortlich war. Auch die Japanerin Saita und Mittelblockerin Lauren Barfield verliessen das Feld und wurden durch Livia Saladin und Martina Koch ersetzt.

Danach ging es schnell und Sm’Aesch konnte sich, nach dem von Van Rooij verwerteten Matchball, drei weitere Meisterschafts-Punkte gutschreiben. Der bald abtretende Trainer Vollmer sagte nach dem Spiel:

«Wir haben in den letzten Tagen sehr gut trainiert, sodass der klare Sieg wenig überraschend war.»