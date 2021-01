Volleyball Sm'Aesch beweist im letzten Heimspiel, dass sie in Playoff-Form sind Die Baselbieter Volleyballerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen gewinnen das letzte Heimspiel vor den Playoffs mit 3:0 gegen Franches-Montagne. Bereits am Sonntag geht es im Cup-Viertelfinale weiter.

Die junge Libera Livia Saladin bekam das Vetrauen von Trainer Andres Vollmer. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Nachdem die Spielerinnen von Head-Coach Andreas Vollmer am letzten Wochenende beim 3:1-Erfolg über ein starkes Cheseaux so quasi den Ernstfall, Rückstande aufgeholt und Satzbälle abgewehrt, proben konnten, war der Auftritt gegen die Jurassierinnen um einiges problemloser. In der Startaufstellung stand Nachwuchstalent Livia Saladin als Libera auf dem Feld und zeigte von Beginn einige tolle Abwehraktionen. Als Zuspielerin war in dieser Partie Katie Oleksak für die Angriffsauslösung zuständig.

Und auch sie brillierte mit guten Pässen, sodass vor allem im Startsatz Monika Chrtianska, Topskorerin Madison Duello und Mittelblockerin Tarah Wylie ihre Punkte fast schon locker im gegnerischen Feld unterbrachten. Das Satz-Schlussresultat von 25:8 kam dann schon fast einem Debakel für den Gegner gleich.

Im zweiten Satz wehrte sich Franches-Montagnes dann etwas besser und ihre sonst enttäuschend aufspielende Topskorerin Ivonne Montano kam zu einigen Winnerpunkten. Doch das Heimteam gab weiterhin klar den Takt an und Capitaine Madlaina Matter und Olga Bogdanova erhöhten das Skore nach einem zwischenzeitlichen 5:5 bis zum zweiten technischen Time-Out ziemlich schnell auf 16:6. Es war dann ein Block von Wylie, welcher diesen für die Gäste erneut desaströs (10:25) endenden Satz abschloss.

Auch im dritten Durchgang ging das Leiden für die Mannschaft von Trainer Olivier Lardier weiter. Die Gastgeberinnen konnten schalten und walten wie sie wollten und taten dies konzentriert bis zum Matchball. Nach einer knappen Stunde Spielzeit waren drei weitere Punkte im Trockenen und einiges an Kraft für das Cupspiel in Genf vom Sonntagnachmittag gespart.