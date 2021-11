Volleyball Sm’Aesch Pfeffingen nach Führung geschlagen Im CEV Challenge Cup verliert Sm’Aesch Pfeffingen das Auswärtsspiel in Rumänien gegen Lugoj mit 2:3-Sätzen.

Zum Start konnten die Volleyballerinnen von Sm’Aesch noch jubeln – nach der Verletzung von Wylie mussten sie den Sieg hergeben. Bild: Edgar Hänggi (Archiv)

Es war eine rein sportliche Entscheidung des Vereins, diese Reise nach Rumänien unter den erschwerten Corona-Umständen anzutreten. Nachdem der Gegner den Vorschlag, beide Partien in der Schweiz zu spielen, nicht akzeptiert hatte, wollte man den Spielerinnen den Reiz des europäischen Wettbewerbs nicht vorenthalten. Zudem wurde vom internationalen Volleyballverband bei eventuellem Nichtantreten mit einer Busse bis zu 20000 Euro gedroht.

Das Team war sich bewusst, dass es sich in Lugoj nur in einer sogenannten Bubble wird bewegen können. Das heisst nichts anderes als: Flughafen, Hotel, Spielhalle, Hotel und letztlich wieder Flughafen. Kommt noch dazu, dass das Team von Lugoj derzeit ausgezeichnet in Form ist und am Wochenende den Sm’Aesch-Pfeffingen-Gegner aus der Saison 2018/19, Stiinta Bacau, gleich mit 3:1 bezwungen hatte.

«Das wird eine ganz harte Nuss», war denn auch der Kurzkommentar von Headcoach Andy Vollmer vor dem Spiel. Und er sollte mit seiner Prognose recht behalten, obwohl bis zur Verletzung von Tarah Wylie so ziemlich alles für den Aussenseiter lief.

Trotz aller Widrigkeiten legten die Baselbieterinnen einen Start nach Mass hin und lagen mit 4:0 in Führung. Doch die Rumäninnen reagierten energisch und das Spielgeschehen glich sich aus. Kein Team konnte sich je mit mehr als zwei Punkten absetzen. In der engen Schlussphase des ersten Satzes patzten die Gäste beim Spielstand von 22:22 beim Service und das Heimteam zog das Momentum auf seine Seite. Doch mit viel Einsatz und einer starken Madison Duello holte sich Sm’Aesch Pfeffingen die Satzführung in extremis.

Wylie ist Türöffnerin zum Satzgewinn und Pechvogel

Im zweiten Durchgang lagen die Gastgeberinnen schnell mit 3:0 in Front. Dank stark verbesserter Blockarbeit konnten Kapitänin Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen reagieren und selber die Führung zurückholen. Es war dann ein Ass von Tarah Wylie beim Spielstand von 10:8 für Sm’Aesch, welches die Tür zum zweiten Satzgewinn weit öffnete. Denn wenige Minuten später führte der Gast mit 20:12 und liess sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Im dritten Satz beim Spielstand von 6:5 für den aktuell Fünftplatzierten der rumänischen Meisterschaft musste die Mannschaft von Trainer Vollmer dann die unglückliche Verletzung ihrer Mittelblockerin Wylie verkraften. Das Heimteam konnte von diesem Zeitpunkt an immer einen knappen Vorsprung verwalten. Dies vor allem, weil sie die entstandene Lücke in der Mitte öfter zum Punkten nutzten und satzmässig verkürzen konnten. Lugoj nutzte den Schwung und erspielte sich im vierten Satz schnell einen kleinen Vorsprung.

Diesen konnte es in der Folge kontinuierlich ausbauen. Fazit dieses Steigerungslaufs war der Satzausgleich und der Gang ins Tiebreak. In dieser Kurzentscheidung kam es, wie es kommen musste. Drei Servicefehler und die ungenügende Blockabwehr brachten Lugoj den nicht mehr erwarteten Heimsieg.

Im Rückspiel vom kommenden Donnerstag in der Löhren-ackerhalle braucht Sm’Aesch Pfeffingen nun einen 3:0- oder 3:1-Sieg. Bei einem Erfolg im Tiebreak käme es zu einem Golden Set.