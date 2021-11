Volleyball Sm'Aesch zeigt sich gut erholt vom Europa-Cup-Aus Sm’Aesch Pfeffingen schlägt Val de Travers ohne Probleme mit 3:0-Sätzen.

Nationalmannschafts-Zuspielerin Méline Pierret kam im zweiten Satz und konnte gleich Einfluss nehmen. Bild: Edgar Hänggi

Die Spielerinnen von Sm’Aesch Pfeffingen haben das knappe und unglückliche Aus im CEV Challenge Cup gegen Lugoj aus Rumänien gut verdaut und ­zeigten gegen Val de Travers eine engagierte und überlegen geführte Partie. Da die neu­verpflichtete Mittelblockerin ­Lauren Barfield erst am kommenden Wochenende spielberechtigt sein wird, aber das Spiel ihrer zukünftigen Teamkolleginnen in der Halle interessiert mitverfolgte, schickte Headcoach Andy Vollmer zu Beginn der Partie mit Vilma Andersson am Pass und Livia Saladin als Libera zwei neue Akteurinnen aufs Feld. Diese neuformierte Startformation tat sich aber zu Beginn etwas schwer und der «Underdog» hielt bis zum Spielstand von 7:7 gut mit.

Doch dann funktionierte das Kombinationsspiel der Baselbieterinnen immer besser und Jaydin Blanchfield und Topskorerin Madison Duello überwanden den gegnerischen Block immer öfter. Fazit dieser Steigerung war eine Führung von bis zu fünf Punkten (17:12). Diesen Vorsprung gab das Heimteam in der Folge nicht mehr ab und holte sich mit einem 25:20 die Satzführung.

Passeusen-Wechsel mit positiven Folgen

Auch im zweiten Satz hielten die Gäste nicht nur gut mit, sondern lagen plötzlich mit 10:13 in Front. Auf diesen Rückstand reagierte Sm’Aesch-Trainer Vollmer mit einem Wechsel auf der Zuspielposition. Für die Schwedin Andersson kam Nationalmannschafts-Zuspielerin Méline Pierret. Nur wenige Zeigerumdrehungen später leuchtete auf der Anzeigetafel ein 17:13 für die Gastgeberinnen auf.

Sm’Aesch Pfeffingen – Groupe E Valtra 3:0 Sätze: 25:20, 25:18, 25:15 Löhrenacker. – 200 Zuschauer. – SR Demmel/Becker Sm’Aesch Pfeffingen: Blanchfield, Matter, Bélanger, Andersson, Van Rooij, Saladin (Libera), Duello; Pierret, Saita (Libera), Eichler, Koch. Val de Travers: Jovanovic, Mackeviciute, Fabien, Butkevich, Sullivan, Izquierdo, Kurteliqi (Libera) ; Mehmetaj, Tushova, Taillard, Jose da Silva, Fretzios. Bemerkungen : Sm’Aesch Pfeffingen ohne Wylie (verletzt)

In dieser Phase war es vor allem die Kanadierin Marie Alex Bélanger, die ihr Punktekonto erhöhte. Es war dann auch die auffällige Sm’Aesch-Aussenangreiferin, welche den dritten Satzball im gegnerischen Feld unterbrachte.

Lockerer Schlussspurt des Heimteams

Im dritten Satz kam dann Zuspielerin Andersson zurück aufs Feld und fügte sich gleich mit einem Service-Ass ein. Auch das mittlerweile eingewechselte Nachwuchstalent Tabea Eichler (18) konnte punkten und schon bald wuchs der Vorsprung wieder auf sechs Punkte an (13:7). Der Rest dieser Partie war in der Folge für den haushohen Favoriten nur noch Formsache und die resignierenden Gäste kamen kaum noch zu erfolgreichen Abschlüssen.

Für diese waren auf Gastgeberseite jetzt Sarah Van Rooij und Jaydin Blanchfield zuständig. Es war dann die US-Amerikanerin Blanchfield, welche mit ihrem Ass dieses Spiel mit dem ersten Matchball beendete. Zufrieden war auch Livia Saladin (18), welche Stamm-Libera An Saita gut vertrat:

«Zu Beginn hatten wir etwas Mühe mit der Angriffsauslösung und machten zu viele Eigenfehler. Doch je länger das Spiel dauerte, umso besser kamen wir ins Spiel.»