Volleyball Verfolgerduell in Cheseaux – Sm’Aesch Pfeffingen bleibt an Leader NUC dran Dank einem 3:0-Erfolg über ein starkes Cheseaux festigt Sm’Aesch Pfeffingen den zweiten Tabellenplatz.

Méline Pierret leitete die Angriffe ihres Teams so gut ein, dass dieses auch Cheseaux schlagen konnte. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Im ersten Spiel nach der Bekanntgabe des Trainerwechsels von Andy Vollmer zu Timo Lippuner war den Spielerinnen des Baselbieter Teams auf dem Platz kaum etwas anzumerken. Nach einem 1:3-Rückstand drehten Topskorerin Madison Duello und Marie-Alex Bélanger auf und ihr Team lag zwischenzeitlich mit sechs Punkten in Führung (18:12). Bei diesem Spielstand machte sich dann das Vollmer-Team das Leben selber schwer.

Zum Teil miserable Annahmen von Nationalspielerin und Routinier Sarah Van Rooij sowie ungenaue Angriffe von Duello brachten das Heimteam mit Punkten ihrer Topskorerin Madelin Haynes nochmals bis auf zwei Punkte heran (23:21), doch letztlich reichte es zur knappen Satzführung. Ein Blitzstart im zweiten Satz brachte den Gästen eine 4:0-Führung ein, in der Defensive wurde jedoch zu wenig gut gearbeitet, sodass Cheseaux den Spielstand lange ausgeglichen halten konnte (9:9, 14:14).

Dem Sm’Aescher Endspurt mit Punkten von Capitaine Madlaina Matter und der eingewechselten Jaidyn Blanchfield jedoch waren die Waadtländerinnen nicht mehr gewachsen.

Mit stahlharten Nerven zum klaren Sieg

Die Mannschaft von Trainerin Stierli-Haemmerli wollte im dritten Durchgang den Favoriten noch in Nöte bringen und lag dank gutem Spiel mit 12:9 in Front. Doch Sm’Aesch Pfeffingen liess sich in keiner Weise aus der Ruhe bringen und spielte die von Passeuse Méline Pierret gut eingeleiteten Angriffe meist sauber zu Ende.

Die Gäste lagen wenig später ihrerseits mit zwei Punkten voraus (21:23) und hatten damit den Matchball vor Augen. Dieser wurde dann kurz darauf von Duello zur grossen Freude des Tabellenzweiten sicher im gegnerischen Feld untergebracht. Erster Gratulant bei seinen Akteurinnen auf dem Platz war der scheidende Headcoach Vollmer, der nach dem gewonnenen Spiel noch einige Fragen zu seinem Abgang beantwortete.

Auf das «Warum mitten in der Saison ein Trainerwechsel von einem erfolgreichen Coach bekanntgegeben wird» angesprochen, sagte der Deutsche:

«Es wurde so von Seiten des Vereins kommuniziert, wohl auch um eventuellen Gerüchten vorzubeugen. Mein Vertrag läuft nach fünf Jahren aus und beim Verein endet ein 3-Jahre-Projekt. Wie man beim heutigen Spiel gesehen hat, änderte sich trotz der Medienmitteilung weder bei den Spielerinnen noch beim Trainerstaff irgendetwas. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft und wollen den Erfolg. Natürlich macht sich die eine oder andere Sportlerin Gedanken, wie es dann in der nächsten Saison mit ihr weitergeht. Vor allem solche, die von mir direkt an Bord geholt worden sind.»

Betreffend seiner eigenen Zukunft stehen Vollmer einige Optionen zur Verfügung:

«Die Nationalteams von Schweden, Griechenland oder Polen suchen einen Headcoach. Das Amt als Schweizer Nationalcoach steht seit Freitag nicht mehr zur Diskussion, da die aktuelle NUC-Trainerin Lauren Bertolacci dieses Amt zusammen mit Aida Shouk übernehmen wird. Auch ein sehr interessanter finnischer Klub hat mich schon mehrmals kontaktiert. Doch da meine Tochter in der Schweiz in die Schule geht, käme wohl eher eine Schweizer Klubmannschaft in Frage. Auch die deutsche Bundesliga ist immer interessant, wenn es ein Verein in akzeptabler Nähe meines Zuhauses in Büsingen wäre.»

Zunächst dürfen Trainer und Spielerinnen die kurze Weihnachtspause geniessen, ehe es dann am 8. Januar 2022 in der Qualifikationsphase mit dem Heimspiel gegen Volley Toggenburg (18.30) weitergeht.