Vor dem Duell gegen Djokovic in Melbourne: Roger Federer und die Zahlen des Grauens

Schon zum 15. Mal steht Roger Federer in den Halbfinals der Australian Open, doch noch nie war der Weg dorthin so erdauert, so erlitten, und so erkämpft wie in diesem Jahr. 12 Stunden und 4 Minuten stand der 38-Jährige auf dem Tennisplatz, dabei wendete Federer mehr als einmal das Unabwendbare, das Ausscheiden, noch ab. Gegen John Millman gewann er im Tiebreak des fünften Satzes sechs Punkte in Folge, und sagte danach:

Ich habe im Kopf schon begonnen, meine Niederlage zu erklären.

Gegen Tennys Sandgren machte ihm eine Verletzung in der Leistengegend zu schaffen. Federer kämpfte - mit dem Gegner, mit sich, mit dem Körper. Und er schaffte eine Wende, die er als mirakulös bezeichnete: Sieben Matchbälle wehrte ab, und gestand danach: «Ich verdiene diesen Sieg nicht. Eigentlich sah ich mich schon beim Ski fahren in der Schweiz.» Stattdessen misst er sich in den Halbfinals der Australian Open zum 50. Mal mit seinem Rivalen, Novak Djokovic. Drei Mal verlor Federer bei einem Grand-Slam-Turnier gegen den Serben noch ein Spiel, in dem er zwei Matchbälle hatte - 2010 und 2011 in den Halbfinals der US Open, im letzten Jahr im Wimbledon-Final. Es sind Dämonen, die ihn bis heute verfolgen. Und es gibt nur wenig, das dem Schweizer Mut machen könnte, schon gar nicht ein Blick in die Zahlen einer Rivalität, die längst zu einem Klassiker geworden ist. Federer verlor die Mehrzahl der Duelle: 23:26. Keine Begegnung gab es bei den vier Grand-Slam-Turnieren öfters als jene zwischen Federer und Djokovic. Seit den US Open 2010 verlor Federer neun der elf Duelle bei Major-Turnieren, vier Mal in einem Final. 10 von 16 Spielen gewann der Serbe, darunter die letzten 5. Federers letzter Sieg datiert vom 6. Juli 2012, dem Wimbledon-Halbfinal. 2763 Tage ist das her.

Wo immer man auch sucht, man findet kaum Argumente, die für Federer sprechen. Federer sagt, was er immer sagt, wenn er nach dem Schlüssel für den Sieg gegen Djokovic gefragt wird:

Ich muss am Limit spielen, ein gewisses Risiko eingehen, den richtigen Mix finden, aber auch befreit aufspielen. Zudem muss ich gut aufschlagen.