Fussball Vor dem Tor mit ihrem Latein am Ende: Harmlose Black Stars verlieren gegen effiziente Züricher Die Basler müssen sich zum Rückrundenauftakt der Promotion League am Samstag zuhause gegen den FC Zürich U21 mit 0:3 geschlagen geben.

Der Penalty kurz nach der Pause ist die Vorentscheidung für Basels Niederlage. Bild: Edgar Hänggi

Die erste Halbzeit zwischen dem FC Black Stars und dem FC Zürich U21 am Samstagnachmittag ist eigentlich ein typisches 0:0-Spiel, geprägt von intensiven Duellen in der Mittelzone. Dass es nach 45 Minuten trotzdem 0:1 steht, haben die Zürcher einer Basler Unkonzentriertheit zu verdanken, die Kedus Haile-Selassie nach einer kurz ausgeführten Ecke am vorderen Pfosten vergessen. «Das darf uns nicht passieren», ärgert sich Coach Branko Bakovic.

Die Laune des Black-Trainers wird auch nach dem Seitenwechsel nicht besser, denn nach nur zwei Minuten bringt Ricardo Farinha e Silva den 1:0-Torschützen im Sechzehner zu Fall, der vom Punkt für die Vorentscheidung sorgt. «Ein Schlag für unsere Moral», gibt Bakovic zu. Zwar stimmt die Einstellung seiner Equipe bis zum Schluss, doch in der Nähe des FCZ-Tores sind die Sterne mit ihrem Latein am Ende.

Wie es geht, zeigen die effizienten Zürcher, die durch Luka Frei in der 79. Minute auch ihre letzte Möglichkeit zum 0:3-Endstand nutzen.

Weiter geht es für die Black Stars nächste Woche Samstag um 15 Uhr gegen den FC Breitenrain.