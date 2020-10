Was darf ich noch? Fragen und Antworten zu den neuen Regeln im Schweizer Sport

Sportliche Freizeitaktivitäten in der Halle sind erlaubt, wenn maximal 15 Personen dabei sind – und dabei die ­Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden. Es gibt auch ­Alternativen ohne Maske, wie Tennis oder Badminton. Oder Sportarten draussen wie Joggen oder Velo fahren. Auch Schwimmen ist ­möglich – es gibt einfach Kapazitäts-­Beschränkungen in den Hallenbädern.

Ja. Kinder und Jugendliche bis und mit 16 Jahren dürfen alle Arten von Trainings weiterführen – auch Kontaktsportarten wie Unihockey, Volleyball, Basketball oder Handball. Auch der Unterricht in Schulklassen darf stattfinden, selbst wenn mehr als 15 Personen in einer Klasse sind.

Eine wichtige Rolle spielt das zinslose Darlehen des Bundes. Ab Dezember kann jeder Verein Geld in der Höhe von maximal 25 Prozent der Ausgaben der Saison 18/19 beziehen. Für den Fussball stehen gesamthaft 100 Millionen Franken fürs Jahr 2020 bereit, fürs Eishockey 75 Millionen. Im Jahr 2021 noch einmal derselbe Betrag Die Rückzahlungsfrist beträgt zehn Jahre. Doch diese Dauer ist unerheblich, denn die Klubs werden die Gelder nie zurückzahlen können – da können sie die Löhne noch so senken. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der Bund die allermeisten der Schweizer Profiklubs betreiben und in den Konkurs schicken wird, ist sehr gering.

Ja. Die Liga tut alles dafür, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Die Liga lobt die Schutzmassnahmen der Klubs, muss aber auch immer wieder erleben, dass Kantonsärzte und Kantonsärztinnen ganze Mannschaften in Quarantäne schicken, wenn einzelne Spieler positiv getestet werden. CEO Claudius Schäfer sagt darum: «Die Quarantäne ist für einen geregelten Spielbetrieb ein grosses Hemmnis. Wir erwarten, dass es möglich ist weiterzuspielen, selbst wenn man zwei oder drei positive Fälle im Team hat. Wie in anderen Ligen auch. Das hatten wir vorab mit den Gesundheitsbehörden so besprochen.»

Wie sieht es im Eishockey aus?

Die National League und die Swiss League spielen – soweit die Teams nicht in Quarantäne sind – erst einmal bis am nächsten Sonntag durch. Dann wird während der Länderspielpause ohne Länderspiele entschieden, ob die Meisterschaft mit Geisterspielen fortgeführt oder eine Pause eingelegt wird. Für einen Unterbruch ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Die Tendenz heisst: Es wird mit Geisterspielen weitergespielt. In Kombination mit Lohnverzicht der Spieler, Bundesgeld und Wiedergewährung der am 1. September ausgelaufenen Kurzarbeitsentschädigung für Zeitverträge hoffen die Klubs, überleben zu können.

Welche Erkenntnisse gibt es aus dem runden Tisch, zu dem Sportministerin Viola Amherd geladen hat?

Das Bewusstsein, wie sehr der Sport leidet, ist in der Politik angekommen. Und ebenso die Bereitschaft, den Sport zu unterstützen. Weil die Erkenntnis gewachsen ist, dass Profiklubs mehr sind als geldverschlingende Monster. Es ist sogar möglich, dass die Vereine von der «Härtefall»-Klausel profitieren könnten. Zudem sind die Sportverbände erfreut, dass Kinder und Jugendliche weiter Teamsport treiben können.