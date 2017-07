Martina van Berkel hatte am Mittwoch über 200 m Delfin eine Runde überstanden und sich im 12. Rang klassiert. Über 200 m Rücken jedoch schied sie als Vorlauf-23. aus. Die Zürcherin blieb in 2:14,34 um genau eine Sekunde über ihrem Schweizer Rekord vom April 2017. Zum Vorstoss in die Halbfinals fehlten ihr sogar fast drei Sekunden.

Vorlaufschnellste über 200 m Rücken war am Freitagmorgen die Amerikanerin Kathleen Baker in 2:06,82.

Liess jeweils im Vorlauf out

Nils Liess ist auch bei seinem vierten und letzten WM-Einsatz in Budapest in den Vorläufen ausgeschieden, womit er als einziger Schweizer Starter in Budapest ohne Halbfinal-Teilnahme blieb. Der 20-jährige Genfer klassierte sich über 100 m Delfin in 53,50 im 38. Rang. Liess verpasste seine persönliche Bestzeit knapp, zum vierjährigen Schweizer Rekord von Nico van Duijn fehlten ihm 0,98 Sekunden.

Überlegener Vorlaufschnellster über 100 m Delfin war der Amerikaner Caeleb Dressel, der in 50,08 nur um 0,26 Sekunden über dem achtjährigen Weltrekord von Michael Phelps blieb.