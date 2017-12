Von Samstag bis Mittwoch bestreitet die Golferin aus Losone in Marrakesch das Qualifikationsturnier für Ladies European Tour 2018. Vor einem Jahr verpasste sie am gleichen Anlass das volle Spielrecht für den europäischen Circuit. In der Folge konnte sie längst nicht an allen Turnieren mitspielen.

Wenn sie diesmal die Tourkarte gewinnt, bekommt Anaïs Maggetti die Möglichkeit, ihr grosses Potential während einer ganzen Saison auszuschöpfen und sich nachhaltig einen Platz unter den besten Profis der Tour zu sichern.

In Marokko sind auch die Genferin Clara Pietri und die Tessinerin Valeria Martinoli am Start. Beide erkämpften sich ihren Platz im Qualifikationsturnier über die Vorqualifikation. Von den 106 Spielerinnen bekommen nur die besten 25 das volle Spielrecht für die nächste Saison.