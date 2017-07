Der neunfache Gewinner des Ironman Switzerland und insgesamt elffache Ironman-Champion wies zu diesem Zeitpunkt einen Rückstand von gut sieben Minuten auf den führenden Australier Nicholas Kastelein auf. Bereits im Radfahren soll Schildknecht Krämpfe verzeichnet haben.

Für Schildknecht hat die Aufgabe in Zürich keine Konsequenzen im Zusammenhang mit der Qualifikation für die Ironman-WM auf Hawaii. Der 37-jährige Zürcher ist seit seinem 2. Rang vom Frühjahr an den nordamerikanischen Ironman-Meisterschaften bereits für den Saisonhöhepunkt vom 14. Oktober auf Big Island qualifiziert.

Nach Anlaufschwierigkeiten zum Serien-Sieger

Für Schildknecht ist es die zweite Aufgabe am Ironman Switzerland nach 2004. Ein Jahr davor hatte er bei seinem Debüt am Ironman Zürich den 11. Rang erreicht. 2005 bezahlte der heutige Schweizer Ironman-Rekordsieger bei den Männern ebenfalls Lehrgeld, als er in Zürich im Marathon einbrach und das Ziel nach 10:22 Stunden mitten im Feld der Amateure beendete. 2006 begann dann aber mit Rang 5 Schildknechts Aufstieg am Ironman Switzerland. Es folgte 2007 der erste von sieben Siegen in Folge.

Zuletzt gewann der Ironman-WM-Vierte von 2008 wieder zweimal in Folge, nachdem Schildknecht das Heim-Rennen von 2014 noch wegen vorzeitiger Qualifikation für die Ironman-WM für einmal ausgelassen hatte. Damals hatte der Deutsche Boris Stein in Zürich triumphiert.