Basketball-Legende Kobe Bryant (†41) bei Helikopterabsturz getötet

Mehre nordamerikanische Medien bestätigten, dass sich Bryant, Vater von vier Töchtern, im Helikopter befand, der am Sonntagmorgen in der Nähe von Los Angeles abstürzte. Alle fünf Insassen kamen dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Der Helikopter sei am Sonntagmorgen bei Nebel abgestürzt und in Flammen aufgegangen, berichtete die "Los Angeles Times".

Bryant war einer der erfolgreichsten und bedeutendsten Profis der Basketball-Geschichte. Fünf Titel holte er mit seinen Lakers, wurde 18 Mal ins All-Star-Team gewählt - keinem gelang dies häufiger. 81 Punkte erzielte der knapp zwei Meter grosse Shooting Guard einmal in einer Partie 2006. Seine 33'643 Zähler in der Regular Season werden nur von Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James übertroffen - letzterer zog erst am Samstag an Bryant auf Platz drei der Bestenliste vorbei. 2008 in Peking gewann Bryant an der Seite von anderen NBA-Superstars wie James oder Dwyane Wade mit den USA olympisches Gold.

Auch wenn Bryant gegen Ende seiner Laufbahn nicht mehr an seine Glanzzeiten anknüpfen konnte und mit den Lakers immer wieder die Playoffs verpasste, gelang ihm doch ein hollywoodreifes Ende. Im Alter von 37 Jahren trumpfte er in seinem letzten Spiel noch einmal mit 60 Punkten auf und liess sich im goldenen Konfettiregen von Stars wie Lakers-Edelfan Jack Nicholson, Jay-Z und David Beckham feiern.

"Wie viele Kinder können sagen, dass sie für ihr Lieblingsteam spielen und ihre ganze Karriere dort verbringen durften", schwärmte Bryant anschliessend. "Du kannst diese Story nicht besser schreiben."

