Brägger musste in den vergangenen Monaten aufgrund von Verletzungen sein Training mehrmals unterbrechen. Im November unterzog er sich einer Arthroskopie im rechten Knie und konnte darauf in den folgenden vier Monaten nur reduziert trainieren.

Wegen der gesundheitlichen Probleme verzichtet Brägger darauf, an den in dieser Woche stattfindenden internen Qualifikationswettkämpfen für die EM in Magglingen teilzunehmen.

Neben Europameister Brägger muss mit Christian Baumann ein weiterer Schweizer EM-Medaillengewinner aus gesundheitlichen Gründen für Glasgow Forfait geben. Baumann hatte sich im Training einen Ermüdungsbruch im linken Handgelenk zugezogen, weshalb auch für den 23-Jährigen keine seriöse Vorbereitung möglich war.

Sowohl Brägger wie auch Baumann verzichten auch im Hinblick auf die WM von Anfang Oktober in Doha auf die Wettkämpfe in Glasgow. Die WM bildet den ersten Qualifikationsschritt im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio.