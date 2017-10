Im ersten Heimspiel der Saison siegten die Rockets gegen die Dallas Mavericks 107:91. Dabei gelang dem 23-jährigen, erneut in der Standardformation figurierenden Center Capela das zweite sogenannte Double Double der Saison - Punkte und Rebounds in zweistelliger Zahl. Sieben der zehn Abpraller vom Korb fing Capela in der Defensive ab.

Houstons Superstar James Harden warf 29 Punkte. Die Entscheidung war schon nach zwei Spielvierteln mit einem Abstand von 23 Punkten (62:39) praktisch gefallen.

Die Rockets sind im Begriff, ähnlich gut in die NBA-Saison zu starten wie in der Saison 2014/15, als sie die ersten sechs Partien allesamt gewannen.

Nach ebenfalls drei Spielen weisen auch die Utah Jazz, der neue Klub des Waadtländers Thabo Sefolosha, eine positive Bilanz vor. Sie entschieden das Heimspiel gegen die Oklahoma City Thunder mit 96:87 für sich. Sefolosha steuerte je vier Punkte und Rebounds bei.