Capela, der erneut als Center in der Startformation stand, gelangen 14 Punkte und 6 Rebounds. Bester Skorer bei Houston war Eric Gordon mit 27 Punkten.

Houston vergab den vierten Sieg in Folge erst in den letzten paar Minuten. Sechseinhalb Minuten vor dem Ende führten die Rockets noch 88:78. In der Folge gelangen Capela und seinen Kollegen aber nur noch zwei Punkte.