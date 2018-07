Capela hat im Gegensatz zu LeBron James (zu den Los Angeles Lakers) seine Zukunft noch nicht geklärt. Am Sonntag jedoch traf sich der Center, der sich bei den Houston Rockets zuletzt Saison für Saison stark steigerte, in Los Angeles mit den Lakers-Verantwortlichen, um über einen möglichen Transfer zu sprechen. Über den Inhalt der Gespräche war bislang noch nichts zu vernehmen.

Einzig ein so simpler wie rätselhafter Tweet von Capela selbst lässt viel Spielraum für Interpretationen offen. Der Schweizer postete ein Emoticon mit nachdenklich-betrübtem Gesicht.

Capelas Vertrag in Houston läuft noch ein weiteres Jahr. Das bedeutet, dass die Rockets den Genfer auf jeden Fall in ihrem Team halten können, wenn sie die Offerte eines anderen Klubs mit einem gleich hohen Angebot kontern. Capela, der in der vergangenen Saison durchschnittlich auf 13,9 Punkte und 10,8 Rebounds kam, wird in wenigen Tagen zum bestbezahlten Schweizer Sportler avancieren. Selbst ein Vertrag in der Höhe seiner Rivalen Rudy Gobert (Utah/102 Millionen Dollar für vier Jahre) oder Steven Adams (Oklahoma City/100 Millionen für vier Jahre) scheint möglich.

Utah wohl weiter mit Sefolosha

Thabo Sefolosha dürfte seinen Vertrag erfüllen und eine zweite Saison mit Utah bestreiten. Die Jazz würden den 34-jährigen Waadtländer, der von der NBA-Franchise aus Salt Lake City auf die Transferliste hätte gesetzt werden können, nun doch behalten, schreibt die Tageszeitung Salt Lake Tribune. Sefolosha, der wegen einer Knieverletzung ab Mitte Januar nicht mehr spielen konnte, erhält für die kommende Saison 5,25 Millionen Dollar.

Weil er Anfang April von der NBA wegen eines nicht präzisierten Dopingvergehens gesperrt wurde, wird der wegen seiner defensiven Stärken geschätzte Schweizer - einmal genesen - die ersten fünf Spiele seines Klubs verpassen.