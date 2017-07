Stucki setzte sich auf dem Solothurner Hausberg nach zwei Minuten mit Knietätsch durch. So gewann er sein bereits viertes Kranzfest der Saison und das 37 seiner Karriere.

Heuer hatte sich der nunmehr 117-fache "Kranzer" bereits am Seeländischen, am Mittelländischen und am Berner Kantonalen (als Co-Sieger mit Kilian Wenger) durchgesetzt. Auf dem Weissenstein siegte Stucki zum dritten Mal nach 2008 und 2015.