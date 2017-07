Der Genfer kam in seinem Vorlauf in 1:57,59 dem Augenschein nach locker bis auf 19 Hundertstel an seinen erst im Mai aufgestellten Schweizer Rekord heran. Desplanches bestätigte diesen Eindruck: "Für ein Rennen am Morgen bin ich wirklich zufrieden. Ich sollte im Crawl noch etwas Reserven haben."

Schnellster der Vorläufe über die 200 m Lagen war Kosuke Hagino. Der Japaner war in 1:56,46 nur rund eine Sekunde schneller als Desplanches. Dieser hatte sich in seiner Lieblingsdisziplin bereits 2015 an der WM in Kasan sowie im Vorjahr an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro jeweils für die Halbfinals qualifiziert.

2011 letztmals Schweizer im WM-Final

Nun plant der 22-Jährige, der seit knapp zweieinhalb Jahren in Nizza unter dem französischen Erfolgstrainer Fabrice Pellerin trainiert, den nächsten Schritt. Der WM-Final sei möglich, liess Desplanches vor Budapest verlauten. Eine mehr als korrekte Aussage, wie er mit seiner Leistung im Vorlauf zeigte.

Letztmals standen 2011 in Schanghai mit Dominik Meichtry (7. Rang über 200 m Crawl) und Flori Lang (8. Rang über 50 m Rücken) Schweizer in einem WM-Final.

An den Titelkämpfen der Schwimmer in Budapest war zuvor aus Schweizer Sicht erst Maria Ugolkova - am Sonntag ebenfalls über 200 m Lagen - zu einer Top-16-Platzierung geschwommen.

Van Berkel auch im Halbfinal

Martina van Berkel hat in Budapest über 200 m Delfin mit Glück die Vorläufe überstanden. Die Zürcherin klassierte sich als 17. zwar mit 13 Hundertsteln Rückstand auf den für die Halbfinals erforderlichen 16. Rang. Doch weil sich mit der vor ihr klassierten Italienerin Ilaria Bianchi eine Konkurrentin frühzeitig zurückzog, erhielt Van Berkel unverhofft doch noch die Chance auf den WM-Halbfinal.

In der Zeit von 2:09,34 blieb Van Berkel im Vorlauf um fast eineinhalb Sekunden über ihrem eigenen Schweizer Rekord von letztem Jahr, den sie in Rio de Janeiro als Olympia-Halbfinalistin aufgestellt hatte.

Schnellste in den Vorläufen über 200 m Delfin war die Ungarin Katinka Hosszu in 2:07,25.