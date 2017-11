Gestern traf es neben drei weiteren Athleten auch Russlands Volkshelden Alexander Subkow, der bei den Winterspielen 2014 in Sotschi zweimal Gold gewann. Den Olympiasieg im Zweier erbt Beat Hefti – zumindest vorläufig. Denn die endgültige Entscheidung, ob die IOC-Urteile juristisch standhalten, fällt der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne.

Das IOC wählte mit einer Ausnahme in allen 15 bisher kommunizierten Urteilen die Höchststrafe «lebenslänglich». Für die russischen Sportler soll es keine Auftritte mehr unter den fünf Ringen geben. Nur Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Adelina Sotnikowa wurde vom Dopingverdacht freigesprochen. Auf der Basis welcher individueller Schuldbeweisen die Urteile gefällt wurden, hat das IOC bisher nicht kommunziert. Die ersten Begründungen sollen am Montag veröffentlicht werden. Bis spätestens am 5. Dezember wird Oswald alle 29 Angeklagten abgearbeitet haben. Dann trifft sich die Führung des Olympischen Komitees in Lausanne, um über Kollektivstrafen gegen den russischen Sport zu entscheiden.