Ein Sextett aus vier Sportarten steht zur Wahl zum «MVP des Jahres»

Zur Wahl unter www.sport-awards.ch stehen der Basketballer Clint Capela, der Eishockeyspieler Roman Josi, der Unihockeygoalie Pascal Meier, die Eishockeyspielerin Alina Müller, der Fussballer Haris Seferovic und die Fussballerin Lia Wälti.

Der Gewinner oder die Gewinnerin der Wahl wird anlässlich der TV-Gala "Sports Awards" ausgezeichnet. Die Sendung wird am Sonntag, 15. Dezember, aus den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich übertragen. Ausserdem werden an diesem Abend die Awards für die Sportlerin und den Sportler des Jahres vergeben und die Preisträger in den Kategorien Team, Trainer und Paralympische Sportler gekürt.

Die Stimmen aus dem Online-Voting zählen in der MVP-Wahl zu einem Drittel. Die restlichen Stimmen stammen von den Vertretern der Schweizer Sportmedien sowie den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern. Zur Auswahl bei der Nomination zum MVP des Jahres standen Schweizer Mannschaftssportlerinnen und Mannschaftssportler, die von November 2018 bis Oktober 2019 herausragende Leistungen vollbracht haben.

Die Stimmen können bis am 3. Dezember unter www.sport-awards.ch abgegeben werden. Unter den Teilnehmenden der Abstimmung werden attraktive Preise verlost, unter anderem VIP-Tickets für das Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich und für ein Super-League-Spiel nach Wahl, sowie ein Erlebnistag mit Blick hinter die Kulissen an der Tour de Suisse.

www.sport-awards.ch