Am Bündner Frühjahrsschwinget in Domat/Ems war gegen Armon Orlik, den Teilnehmer am Schlussgang des Eidgenössischen 2016, nicht auszurichten. Er musste sich zwar gegen keine Eidgenossen behaupten, gewann dafür aber alle sechs Gänge, drei davon mit der Maximalnote. Im Schlussgang besiegte er Sandro Schlegel in der 2. Minute mit Kurzzug und Nachdrücken.

Schwingerkönig Kilian Wenger gewann den Ballenberg-Schwinget ob Brienz mit fünf Siegen. In seinem Namensvetter Kilian von Weissenfluh, dem Neffen des früheren Eidgenossen Christian von Weissenfluh, hatte er einen hartnäckigen Widersacher. Im vierten Gang stellten die beiden gegeneinander, bei der Revanche im Schlussgang setzte sich Wenger mit einem Kurz durch.