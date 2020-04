Fortsetzung der Fussball-Meisterschaft ist möglich

Am 11. Mai - dies hat der Bundesrat am Mittwoch bereits entschieden - können die Klubs die Trainings wieder aufnehmen, notabene mit expliziten Schutzkonzepten und strikten Hygienevorschriften.

Um über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu entscheiden, wird der Bundesrat die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie abwarten.

Sollte der Bundesrat am 27. Mai den Spielbetrieb für die Zeit ab dem 8. Juni freigeben, wäre das Szenario für die beiden Profiligen des Schweizer Fussballs weitgehend gegeben. In der Meisterschaft bleiben noch 13 Runden zu spielen. Hinzu kommen Viertelfinals, Halbfinals und Final im Schweizer Cup. Alle Spiele würden ohne Zuschauer durchgeführt werden, da Grossveranstaltungen in der Schweiz bis vorderhand Ende August verboten sind.

Die UEFA hat bereits signalisiert, dass die Meisterschaften in den einzelnen Ländern bis im August fertig gespielt werden können. In Frankreich und in den Niederlanden ist die Meisterschaft der obersten Ligen bereits definitiv abgebrochen worden.

Die Swiss Football League (SFL) hat in Aussicht gestellt, in den nächsten Tagen auf die neuen Anweisungen des Bundesrats zu reagieren. Wie die SFL den Betrieb zu organisieren gedenkt, ist offen. Die SFL wird sich mit den Vertretern der Profiklubs kurzschliessen.

Vom Verbot von publikumsträchtigen Grossanlässen bis Ende August sind ausserhalb des Fussballs verschiedene Veranstalter betroffen - unter anderen das Leichtathletik-Meeting "Athletissima" in Lausanne (20. August), das Jubiläumsschwingfest "125 Jahre ESV" in Appenzell am 30. August und das Omega European Masters der Profigolfer in Crans-Montana (ab 27. August).