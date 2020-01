Frau bei Olympischen Jugendspielen schwer verletzt

Bei den Vorbereitungen zur Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele in Lausanne ist eine Frau am Dienstag lebensgefährlich verletzt worden. Die 35-jährige russische Eiskunstläuferin stürzte aus fünf Metern Höhe auf den Boden der Eishalle Vaudoise Aréna in Malley.