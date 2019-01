Zum ersten Mal ist es mucksmäuschenstill in der Basler St. Jakobshalle. Wo bleibt Martin Fuchs? Als Letzter von drei Reitern, die sich nach einem fehlerfreien ersten Umlauf fürs Stechen des ersten Weltcups in Basel qualifiziert hatten, reitet Martin Fuchs mit etwas Verzögerung in den Parcours.