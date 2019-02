Der 29-jährige Franzose kommt vom Bundesligisten SC Freiburg.

Ravet kehrt damit drei Jahre nach seinem Abgang zu GC zurück. Der Offensivspieler war bereits zwischen Juli 2014 und Januar 2016 für den Stadtzürcher Traditionsverein auf Torejagd. Dabei gelangen ihm in 63 Spielen 18 Treffer und 15 Vorlagen.

Über die Young Boys schaffte Ravet anschliessend den Sprung in die Bundesliga zu Freiburg, wo er seit rund eineinhalb Jahren unter Vertrag steht. Für den Bundesligisten stand Ravet in dieser Saison in vier Meisterschaftsspielen sowie einer Cup-Partie im Einsatz.