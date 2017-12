Der unterlegene Schwergewichts-Profiboxer aus Pratteln dürfte nach dieser zweiten Niederlage im Profilager sämtliche Ambitionen für einen grösseren Titelkampf (EM oder WM-Titel der vier grossen Weltverbände) ad acta legen müssen.

Gjergjajs bislang grösster Erfolg als Profi war der Gewinn des "EM"-Titels der Nicht-EU-Staaten. In seinem ersten Fight gegen einen Weltklasse-Gegner blieb Gjergjaj aber dann chancenlos. Im Mai 2016 unterlag Gjergjaj in London dem ehemaligen WBA-Schwergewichts-Weltmeister David Haye (GBR) durch K.o. in der 2. Runde.

Turner feierte in Basel mit dem Erfolg über Gjergjaj den 12. Sieg im 13. Kampf (8 vorzeitige Erfolge). Gjergjaj hält nun bei 30:2 Siegen (22 vorzeitig).