Glarus: Quarantäne für 300 Personen nach Fussballturnier

Eine junge Frau habe am Tag zuvor die Ochsenbar in Glarus besucht und danach Covid-19-Symptome gezeigt, heisst es in einer Mitteilung der Behörden des Kantons Glarus. Anfang dieser Woche sei eine Begleitperson der Fussballspielerin an Covid-19 erkrankt und ebenfalls positiv getestet worden.